El Papa León XIV prepara la primera encíclica de la Iglesia sobre inteligencia artificial

El Papa León XIV convirtió la regulación y supervisión de la inteligencia artificial en uno de los ejes de su pontificado. En las últimas semanas aprobó además la creación de una comisión vaticana dedicada exclusivamente a coordinar políticas internas vinculadas al uso de IA dentro de la Santa Sede.

La nueva comisión estará integrada por siete organismos del Vaticano, entre ellos el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la Pontificia Academia para la Vida y la Pontificia Academia de las Ciencias. Su función será centralizar proyectos, compartir información y establecer criterios comunes sobre el uso responsable de inteligencia artificial.

La participación de Christopher Olah suma peso tecnológico al evento. Anthropic se presenta como una compañía enfocada en el desarrollo seguro de IA y en la mitigación de riesgos asociados a estos sistemas. Sin embargo, la empresa mantiene actualmente un fuerte conflicto con la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

En febrero, el gobierno estadounidense ordenó a las agencias federales dejar de utilizar tecnología de Anthropic luego de que la empresa se negara a permitir un uso militar irrestricto de sus modelos de inteligencia artificial. La compañía respondió con una demanda judicial por considerar que las sanciones constituyen represalias ilegales.

El vaticano no huye del avance de la IA en la vida cotidiana

Papa francisco El Papa Francisco había participado de debates sobre inteligencia artificial durante su papado.

El acercamiento entre el Vaticano y referentes de Silicon Valley no es nuevo. Durante 2024, el Papa Francisco participó de debates sobre inteligencia artificial en el G7 y funcionarios vaticanos mantuvieron reuniones privadas con ejecutivos de Google, Microsoft y Cisco para analizar el impacto de estas tecnologías.

La Iglesia católica también comenzó a implementar normas internas específicas. Desde enero de 2025, el Vaticano exige identificar contenidos generados por IA, prohíbe aplicaciones contrarias a su misión institucional y estableció un organismo encargado de supervisar el cumplimiento de esas reglas.

La encíclica de León XIV aparece en un contexto global donde la inteligencia artificial dejó de ser solamente una herramienta tecnológica para convertirse en un tema político, económico y social. El Vaticano busca ahora intervenir activamente en esa discusión y fijar una posición sobre los límites éticos que deberían regir el desarrollo de la IA.