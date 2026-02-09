Asalto comando en el sur de Italia: simularon un control policial y volaron un camión blindado

Según la reconstrucción de las autoridades, los delincuentes simularon un control policial con vehículos camuflados como patrulleros y obligaron a detener la marcha del blindado y de su custodia. Al menos cinco o seis integrantes participaron del operativo, algunos de ellos disfrazados de agentes, lo que permitió engañar a los conductores en los primeros segundos del ataque.

Para asegurar el golpe, el grupo incendió varios automóviles sobre la autopista y generó un embotellamiento que bloqueó completamente la circulación. Con la zona aislada, rodearon el camión y comenzaron el asalto, primero con armas largas y luego con explosivos colocados en la parte trasera del vehículo.

El momento del asalto, explosiones y tiroteo al furgón blindado en Italia

La detonación voló las puertas del blindado y permitió el acceso al dinero transportado. En ese momento, una patrulla de Carabineros logró atravesar el bloqueo y se produjo un intercambio de disparos, lo que obligó a los asaltantes a acelerar la huida en medio de la confusión.

Dos sospechosos fueron detenidos durante el operativo, pero la mayoría del grupo consiguió escapar. Las fuerzas de seguridad montaron un amplio despliegue en la región para dar con los prófugos y recuperar el dinero sustraído, mientras avanzan las pericias sobre los vehículos incendiados y los explosivos utilizados.

El nivel de planificación y la violencia del asalto encendieron alarmas en Italia por la posible participación de organizaciones criminales especializadas en este tipo de golpes. Los investigadores analizan cámaras de seguridad y comunicaciones para determinar el origen de la banda y si existen antecedentes similares en la zona.