Violento asalto en Mar del Plata: cinco delincuentes armados robaron un almacén y tomaron un rehén

Un violento episodio de inseguridad sacudió al barrio Las Avenidas, en Mar del Plata, cuando una banda de cinco delincuentes armados asaltó un almacén de la zona. Durante el atraco, los agresores tomaron como rehén a una joven adolescente que se encontraba en el lugar. Toda la secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad del comercio.
Los ladrones arribaron al establecimiento a bordo de un Audi negro que tenía pedido de captura por robo. Cuatro de los atacantes, con los rostros cubiertos y portando armas de fuego, ingresaron al local con gran agresividad.
En ese momento, un grupo de adolescentes del barrio se encontraba dentro del comercio. Mientras dos de ellas lograron escapar tras ser perseguidas por los ladrones, una tercera joven fue reducida y obligada a tirarse al piso. Ante la vulnerabilidad de la menor, una de las empleadas del almacén intervino valientemente para protegerla.
Claudia, trabajadora del local, brindó detalles sobre lo sucedido a través de los testimonios de su compañera: "La nena estaba muy asustada, lloraba. Mi compañera la contuvo hasta que se fueron los ladrones". Además, destacó la velocidad y violencia con la que actuaron: "Fueron muy rápidos, saltaron el mueble como si fuesen una gacela, se llevaron la caja registradora completa y mercadería".
A pesar de que la Policía logró localizar el vehículo utilizado en el asalto, confirmando con su dueño que el Audi había sido robado previamente. Los cinco delincuentes lograron escapar y permanecen prófugos. Hasta el momento, no se han reportado pistas firmes sobre su paradero.
Los vecinos y trabajadores de la zona denuncian un incremento notable en los hechos delictivos. Según Claudia, la inseguridad en el barrio Las Avenidas es constante: "Robos hay un montón. La señora del dueño tiene otro local donde ya robaron tres veces en poco tiempo, pero no de esta magnitud". Asimismo, criticó la falta de presencia policial efectiva, señalando que, aunque los patrulleros circulan ocasionalmente, "no pueden hacer mucho"
