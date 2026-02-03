Violento asalto en Mar del Plata: cinco delincuentes armados robaron un almacén y tomaron un rehén

Los ladrones arribaron al establecimiento a bordo de un Audi negro que tenía pedido de captura por robo. Cuatro de los atacantes, con los rostros cubiertos y portando armas de fuego, ingresaron al local con gran agresividad.

En ese momento, un grupo de adolescentes del barrio se encontraba dentro del comercio. Mientras dos de ellas lograron escapar tras ser perseguidas por los ladrones, una tercera joven fue reducida y obligada a tirarse al piso. Ante la vulnerabilidad de la menor, una de las empleadas del almacén intervino valientemente para protegerla.

Embed Pánico en Mar del Plata: Ladrones cometen un robo piraña y en medio toman a una menor del cuello



Todo sucedió el pasado viernes, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas.



Los delincuentes, armados y encapuchados, eran cuatro y bajaron de un auto negro.… pic.twitter.com/ycMTNygr7O — ANDigital (@ANDigitalOK) February 3, 2026

Claudia, trabajadora del local, brindó detalles sobre lo sucedido a través de los testimonios de su compañera: "La nena estaba muy asustada, lloraba. Mi compañera la contuvo hasta que se fueron los ladrones". Además, destacó la velocidad y violencia con la que actuaron: "Fueron muy rápidos, saltaron el mueble como si fuesen una gacela, se llevaron la caja registradora completa y mercadería".

A pesar de que la Policía logró localizar el vehículo utilizado en el asalto, confirmando con su dueño que el Audi había sido robado previamente. Los cinco delincuentes lograron escapar y permanecen prófugos. Hasta el momento, no se han reportado pistas firmes sobre su paradero.

Los vecinos y trabajadores de la zona denuncian un incremento notable en los hechos delictivos. Según Claudia, la inseguridad en el barrio Las Avenidas es constante: "Robos hay un montón. La señora del dueño tiene otro local donde ya robaron tres veces en poco tiempo, pero no de esta magnitud". Asimismo, criticó la falta de presencia policial efectiva, señalando que, aunque los patrulleros circulan ocasionalmente, "no pueden hacer mucho"