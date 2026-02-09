Policías disfrazados de "aliens" atrapan a ladrones en carnaval de San Pablo

En videos que la Policía compartió en sus redes sociales se puede observar a los agentes disfrazados. La estrategia funcionó, pues con ello pudieron detectar y detener a varios delincuentes, entre ellos a personas que habían robado gran cantidad de teléfonos celulares durante los festejos .

Ya en el 2025, los agentes de la Policía Civil se disfrazaron de Power Rangers, payasos y sacerdotes para arrestar a carteristas. Esta estrategia de infiltración, difundida por el gobernador Tarcisio Gomes de Freitas, permitió detener a un sospechoso con siete teléfonos robados y forma parte de las acciones contra el hurto de celulares en las festividades.