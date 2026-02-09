Internacionales |

Policías disfrazados de "aliens" atrapan a ladrones en carnaval de San Pablo

En videos que la Policía de Brasil compartió en sus redes sociales se puede observar a los agentes disfrazados. La estrategia funcionó, pues con ello pudieron detectar y detener a varios delincuentes

Miembros de la Policía Civil utilizaron disfraces de "alien" o de "caza-fantasmas" para atrapar a ladrones, durante las celebraciones de pre carnaval en San Pablo, Brasil, .

En videos que la Policía compartió en sus redes sociales se puede observar a los agentes disfrazados. La estrategia funcionó, pues con ello pudieron detectar y detener a varios delincuentes, entre ellos a personas que habían robado gran cantidad de teléfonos celulares durante los festejos .

ADEMÁS: Detuvieron a 26 miembros de una banda que robaba motos y se exhibían en redes sociales

Ya en el 2025, los agentes de la Policía Civil se disfrazaron de Power Rangers, payasos y sacerdotes para arrestar a carteristas. Esta estrategia de infiltración, difundida por el gobernador Tarcisio Gomes de Freitas, permitió detener a un sospechoso con siete teléfonos robados y forma parte de las acciones contra el hurto de celulares en las festividades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2020574759470207097&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2020243131850190920&partner=&hide_thread=false

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados