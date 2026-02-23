Trump tras la muerte de El Mencho: "México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles"

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó: "¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!".

trump

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt confirmó que Washington tuvo un rol fundamental en el asalto táctico realizado en Tapalpa, Jalisco debido a que "Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al Gobierno de México para ayudar en una operación en la que fue eliminado Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes".

Leavitt, en declaraciones a la prensa, envió un mensaje de advertencia a otras organizaciones criminales, ya que la postura de Trump es innegociable: "Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestra patria se enfrenten a la ira de la justicia que se merecen desde hace tiempo".

Por su parte, el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, calificó el abatimiento del líder del CJNG como un "gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo".

Sin embargo, el diplomático no evitó hablar sobre la ola de ataques que sufrió el territorio mexicano tras conocerse la noticia, y envío un mensaje al país vecino: "No sorprende que los malos estén respondiendo con terror, pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo, México!", expresó en un comunicado oficial.