Siguen los ataques narcos en distintas ciudades de México tras la caída de "El Mencho"

La caída del capo narco, que contó con inteligencia clave aportada por los Estados Unidos, desató una ola de violencia inmediata que mantiene al país en estado de máxima alerta.

operativo mexico 1 Fuerzas armadas mexicanas custodian las rutas tras la ola de violencia generado por la caída del líder del CJNG en la zona de Jalisco.

Tras el abatimiento del líder criminal, se registraron 252 bloqueos en 20 puntos del país, de los cuales el estado de Jalisco concentró la mayor cantidad con 65 incidentes en rutas estratégicas. Según el Gabinete de Seguridad, hasta la noche del domingo se habían logrado desactivar 229 cortes, aunque todavía algunos permanecen activos. En este contexto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, decretó el “Código Rojo” ante los enfrentamientos entre militares y células delictivas, suspendiendo el transporte público y cancelando todos los eventos masivos para resguardar a la población.

La crisis también impactó de lleno en el sistema educativo nacional. Planteles de la UNAM, la Universidad de Guadalajara (UDG) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) anunciaron clases virtuales e híbridas para proteger a estudiantes y docentes. Particularmente, la UNAM informó que este lunes 23 de febrero no se tomará asistencia ni se aplicarán exámenes, mientras que en Jalisco se cancelaron las clases presenciales por completo.

Pese al caos, el gobernador Lemus Navarro sostuvo que las oficinas estatales funcionarán con normalidad para no interrumpir los servicios básicos: "Debemos atender a la ciudadanía en todas sus necesidades, más en momentos tan difíciles; nuestra prioridad es siempre estar cercana a la gente", afirmó el mandatario.

Mientras el interior del país padece los ataques de respuesta de la organización, la Ciudad de México se encuentra blindada bajo un despliegue de seguridad sin precedentes. Se presume que el cuerpo de Oseguera Cervantes ingresó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Allí, fuerzas de élite del Ejército y la Guardia Nacional custodian el perímetro ante el temor de posibles intentos de irrupción por parte de miembros del CJNG, mientras se realizan las pericias finales para la confirmación oficial de la identidad del cadáver del narcotraficante más buscado.