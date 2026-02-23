Un perro real reaccionó ante un therian "pastor alemán" y lo atacó

ssstwitter.com_1771851259558 El video en el que el perro real reacciona ante el therian pastor alemán.

El viral sucedió en México, en el que un therian con máscara de Pastor Alemán se encontraba en cuatro patas imitando acciones del animal. Segundos más tarde un perro real se le acercó, le ladró nervioso y le tiró un mordisco a la cara, arrancándole la máscara. Al ver la cara del humano, el animal se calmó y dejó de mostrarse agresivo.

El fenómeno de los therians sigue expandiéndose por todo el mundo y dejando hechos insólitos. En Argentina, se difundieron varios videos entre los que le tiraban pedazos de comida a una persona que estaba en el rol de animal y éste lo rechazaba; otra noticia en la que un perro therian le mordió el tobillo a una niña de 14 años y hasta uno que fue al veterinario por un resfrío (que él "pensó" que era moquillo).

En una nota con Infobae, la psicóloga Andrea Anaya expresó que este comportamiento "no es un trastorno mental porque no está reconocido por The American Psychiatic Association" ni en DSM-5, el libro que utilizan los profesionales para diagnosticar. Además, destacó que es importante que, aunque el fenómeno genere extrañeza y muchas preguntas, se entienda “desde la diversidad humana” con el objetivo de “promover el diálogo y evitar tanto el estigma”.