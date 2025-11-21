Baja la cotización de las fábricas de armas de Europa por el plan de paz de EE.UU. en Ucrania

Los títulos de Renk se desplomaron alrededor de un 8 %, mientras que Hensoldt, que suministra sistemas de sensores para los aviones de combate Eurofighter Typhoon, y Rheinmetall, fabricante del tanque Leopard 2, registraron caídas de entre 5 % y 6 %. Las tres compañías son alemanas.

Por su parte, la empresa italiana Leonardo y la sueca Saab bajaron entre un 3 % y un 4 %, al tiempo que el fabricante alemán de buques de guerra TKMS y la compañía española Indra se depreciaron un 4 % y 5 %, respectivamente.

image

Este martes, Axios informó, citando fuentes no identificadas, que la Casa Blanca estaba trabajando en secreto con Rusia para elaborar un nuevo plan que ponga fin al conflicto ucraniano. Posteriormente, el medio divulgó los supuestos 28 puntos del plan de paz, ampliamente difundidos en los medios desde hace varios días.

Entre ellos están la no expansión de la OTAN, el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania cien días después de que el documento entre en vigor, así como cuestiones territoriales.

Qué dicen desde Rusia

El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, expresó su disposición a trabajar "de manera honesta" en el plan, mientras que Moscú negó haber recibido ninguna propuesta formal de este tipo, aunque reiteró que está "abierto" al diálogo.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que, mientras Washington mantiene su propia actitud hacia un posible acuerdo de paz que ponga fin al conflicto ucraniano, no se llevan a cabo debates significativos sobre el tema. "Hay ciertas consideraciones por parte de Estados Unidos, pero por el momento no se está discutiendo nada sustancial", manifestó Peskov.