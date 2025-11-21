Urgente: Donald Trump intima a Ucrania para que acepte el plan de paz antes del jueves 27/11

Trump confirmó en una entrevista con Fox Radio que el plazo vence el Día de Acción de Gracias. "El jueves es el día que consideramos oportuno", el líder republicano, ratificando la información adelantada por The Washington Post, que indicaba el corte de ayuda si Kiev rechazaba la propuesta.

El plan de paz de 28 puntos

El plan de 28 puntos, filtrado a la prensa, establece "líneas rojas" severas para Ucrania. Entre las condiciones figura la cesión de territorios a Rusia —incluso algunos no conquistados militarmente por Moscú— y la reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas a un máximo de 600.000 efectivos.

Trump justificó la dureza de la medida alegando que el conflicto está "fuera de control" y es una "masacre". Al ser consultado sobre las concesiones territoriales, el líder estadounidense fue pragmático: "Ucrania ya está perdiendo territorio". Además, desestimó el riesgo de una expansión rusa hacia otros países de Europa, asegurando que Vladímir Putin "no busca más problemas" y que "aprendió la lección" tras cuatro años de guerra.

Zelenski: “O 28 puntos complicados o un invierno extremadamente duro”

Ante la presión de Washington, Zelenski mantuvo este viernes una conversación telefónica de casi una hora con el vicepresidente JD Vance. Tras la llamada, el líder ucraniano adoptó una postura cauta pero colaborativa, anunciando que trabajarán "a nivel de asesores de seguridad nacional" para analizar la propuesta. "Ucrania se enfrenta a elecciones muy difíciles", admitió Zelenski, reconociendo el riesgo real de perder a su principal aliado militar si no se aviene a negociar.

A su vez, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, difundió un videomensaje dirigido al pueblo ucraniano en su canal de Telegram.

“Ahora Ucrania puede enfrentarse a una elección muy difícil. O la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”, reconoció el líder del régimen de Kiev. “O 28 puntos complicados o un invierno extremadamente duro”, agregó, en referencia al plan de Trump.

Soldados rusos cachean a soldados ucranianos heridos, mientras son evacuados de la planta Azovstal, en Mariupol. Soldados rusos cachean a soldados ucranianos heridos, mientras son evacuados de la planta Azovstal, en Mariupol.

Rusia continúa avanzando en Ucrania

Fuerzas rusas tomaron el control de la ciudad estratégica de Kupiansk, en la región de Járkov, en el este de Ucrania, según anunció el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, Valery Gerasimov.

"Unidades del grupo Zapad (Oeste) capturaron la ciudad de Kupiansk y siguen destruyendo a las fuerzas ucranianas rodeadas en el margen izquierdo del río Oskol", informó Gerasimov al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Gerasimov indicó que hay avances en marcha en Krasnoarmeysk, otra ciudad estratégica en el este de Ucrania, y agregó que más del 75% del territorio de la ciudad se encuentra ahora bajo control ruso.

Los soldados rusos capturaron 13 aldeas en lo que va de noviembre: seis en la región de Dnipropetrovsk y siete en la región de Zaporiyia, expresó.

Kupiansk es un centro logístico clave y un bastión de defensa de las fuerzas ucranianas en la región de Járkov, de acuerdo con los informes de la agencia de noticias Xinhua.

Putin se calzó la pilcha de comandante de las Fuerzas Armadas rusas y visitó a combatientes de la guerra con Ucrania. Putin se calzó la pilcha de comandante de las Fuerzas Armadas rusas y visitó a combatientes de la guerra con Ucrania.

“Una banda criminal que se ha apoderado del poder”

Putin calificó este viernes al liderazgo político de Ucrania de “una organización criminal que ha usurpado el poder y lo mantiene para enriquecerse”, según publicó el sitio Sputnik News.

“En realidad, ya sabemos lo que es el liderazgo político de Ucrania ya no es ningún liderazgo político. Desde marzo del año pasado, un grupo de personas, una banda criminal, una organización criminal, usurpó el poder y, con la excusa de que hay que seguir la guerra con Rusia, se queda con ese poder en Ucrania para enriquecerse”, expresó Putin.

El líder de Rusia no se quedó en la condena al régimen de Kiev -según surge de la habitual recorrida de la agencia Noticias Argentinas por los titulares internacionales- sino que continuó ofreciendo informaciones y definiciones, tales como que “los combates en Konstantínovka se están librando ya dentro del asentamiento”. “El principal objetivo de Rusia es alcanzar las metas de la operación militar especial. El pueblo ruso confía en sus militares y espera el resultado que el país necesita”, afirmó.

Finalmente, Putin agradeció al personal del grupo de fuerzas ruso Oeste por el resultado de su trabajo y dejó un mensaje al bando opuesto: “Los soldados ucranianos deben tener la oportunidad de deponer las armas y rendirse”.