Brasil acusa a Estados Unidos de exigir su "capitulación" tras los nuevos aranceles de Trump

El canciller también cuestionó las críticas de Washington al sistema de pagos instantáneos Pix, uno de los argumentos utilizados por la administración de Donald Trump para justificar la aplicación de los nuevos aranceles.

“No hubo, por lo tanto, racionalidad en la aplicación de estos aranceles. Las alegaciones y declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre el Pix son infundadas”, afirmó Vieira, quien añadió que todas las razones esgrimidas por Estados Unidos “carecen de fundamento en la realidad”.

Donald Trump y Lula da Silva

El jefe de la diplomacia brasileña aseguró además que el Gobierno mantuvo abiertas las negociaciones hasta el último momento y presentó informes destinados a demostrar que las restricciones comerciales afectarán tanto a las empresas brasileñas como a los consumidores estadounidenses.

Según detalló, las conversaciones comenzaron antes del primer paquete arancelario anunciado el 2 de abril de 2025. Desde marzo de ese año, ambos países mantuvieron más de 30 reuniones presenciales, virtuales y telefónicas a nivel presidencial, ministerial y técnico, incluidas once conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Vieira remarcó que el presidente Lula “buscó el diálogo desde el primer momento” y manifestó su disposición a discutir todos los asuntos planteados por Washington. Sin embargo, consideró que la nueva decisión de la Casa Blanca responde a motivaciones políticas y criticó las declaraciones de Rubio sobre el supuesto “ego” y las “malas políticas” del mandatario brasileño, al entender que atacó “de forma grosera” al jefe de Estado de un país amigo.

Tras el anuncio estadounidense, Brasil confirmó que activará los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad y recurrirá nuevamente al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. El Gobierno brasileño también cuestionó la investigación impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento que considera insuficiente para justificar la imposición de los nuevos aranceles.