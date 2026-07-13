Lula mostró cómo entrena a los 80 años y dejó un mensaje de cara a las elecciones en Brasil

Mientras lidera las encuestas para los comicios de octubre, el mandatario compartió una rutina de ejercicios y explicó por qué prioriza el cuidado físico en plena campaña.
A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, Luiz Inácio Lula da Silva volvió a captar la atención con un video de su entrenamiento. El jefe de Estado brasileño, de 80 años, publicó imágenes mientras corría en una cinta y aseguró que mantener su salud es parte de su compromiso con el país.
"Comencé el sábado haciendo mis ejercicios. Cuidar de la salud también es estar preparado para seguir trabajando para Brasil. Los años pasan para todo mundo. Lo que hace la diferencia es tener una causa para levantarse todos los dias. La mía es defender la democracia, la libertad, la igualdad y respeto por cada brasileño y brasileña", expresó el mandatario en la grabación, donde se lo observa entrenando tras completar más de 40 minutos de actividad física.
Brasil irá a las urnas el 4 de octubre y, si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, habrá balotaje el 25 del mismo mes. El actual presidente, que transita su tercer mandato, aparece al frente de los principales sondeos y, en caso de imponerse, iniciaría un cuarto período de gobierno.
Uno de los temas que rodea la campaña es la edad del dirigente, quien cumplirá 81 años el 27 de octubre. Sin embargo, ese aspecto no se instaló con fuerza como eje del debate político, pese a las especulaciones previas sobre su impacto entre los votantes más jóvenes.
Su principal adversario es Flavio Bolsonaro, de 45 años, quien marca un fuerte contraste generacional. Mientras algunos analistas consideran que esa diferencia puede jugar en contra del oficialismo, otros sostienen que la experiencia y la trayectoria representan una fortaleza para el actual mandatario.
En los últimos meses, el presidente atravesó un tratamiento de radioterapia preventiva luego de la extirpación de un cáncer de piel en la cabeza. Desde entonces suele mostrarse con sombrero, aunque su estado general de salud fue descrito como bueno y sin complicaciones de gravedad.
Días atrás, incluso ironizó sobre las referencias. “Hago un esfuerzo condenado, me levanto cada día a las 5:30, me ejercito dos horas para parecer así de fortachón... y me llama ‘viejito”, bromeó. Después agregó que dejaría “de hacer sacrificios” y se volvería “bien gordote”, lo que provocó la inmediata respuesta del público: “¡nooo!”.