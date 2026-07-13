Lula mostró cómo entrena a los 80 años y dejó un mensaje de cara a las elecciones en Brasil

Recientemente, Lula volvió a mostrar su físico en las playas de Brasil.

Su principal adversario es Flavio Bolsonaro, de 45 años, quien marca un fuerte contraste generacional. Mientras algunos analistas consideran que esa diferencia puede jugar en contra del oficialismo, otros sostienen que la experiencia y la trayectoria representan una fortaleza para el actual mandatario.

En los últimos meses, el presidente atravesó un tratamiento de radioterapia preventiva luego de la extirpación de un cáncer de piel en la cabeza. Desde entonces suele mostrarse con sombrero, aunque su estado general de salud fue descrito como bueno y sin complicaciones de gravedad.

Días atrás, incluso ironizó sobre las referencias. “Hago un esfuerzo condenado, me levanto cada día a las 5:30, me ejercito dos horas para parecer así de fortachón... y me llama ‘viejito”, bromeó. Después agregó que dejaría “de hacer sacrificios” y se volvería “bien gordote”, lo que provocó la inmediata respuesta del público: “¡nooo!”.