El embajador de Noruega celebró el triunfo ante Brasil con un clásico meme argentino

Tras la clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026, Halvor Sætre compartió en redes el famoso "¡Hermosa mañana, verdad!" de Guillermo Francella y generó miles de reacciones.
El embajador de Noruega en la Argentina, Halvor Sætre, celebró la histórica clasificación de la selección de su país a los cuartos de final del Mundial 2026 con un guiño al humor argentino que rápidamente se volvió viral.
A través de las redes sociales de la embajada, el diplomático publicó un video de Guillermo Francella con la popular frase: "¡Hermosa mañana, verdad!", uno de los memes más utilizados por los argentinos para celebrar victorias deportivas o bromear con las derrotas de sus rivales.
La publicación apareció pocas horas después del triunfo de Noruega por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
La victoria significó uno de los mayores logros en la historia del fútbol noruego. Con ese resultado, el seleccionado europeo avanzó por primera vez a los cuartos de final de un Mundial y eliminó a uno de los candidatos al título.
La gran figura del encuentro fue Erling Haaland, autor de los dos goles de Noruega. Brasil descontó recién en tiempo de descuento mediante un penal convertido por Neymar, cuando la clasificación del conjunto nórdico ya parecía definida.
La publicación del embajador despertó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. Muchos usuarios destacaron el uso de una referencia ampliamente conocida por el público argentino y el conocimiento del diplomático sobre la cultura popular local.
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