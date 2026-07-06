El embajador de Noruega celebró el triunfo ante Brasil con un clásico meme argentino

El video con la frase de Guillermo Francella se viralizó pocas horas después del partido.

La gran figura del encuentro fue Erling Haaland, autor de los dos goles de Noruega. Brasil descontó recién en tiempo de descuento mediante un penal convertido por Neymar, cuando la clasificación del conjunto nórdico ya parecía definida.

La publicación del embajador despertó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. Muchos usuarios destacaron el uso de una referencia ampliamente conocida por el público argentino y el conocimiento del diplomático sobre la cultura popular local.