Brasil: organizó su propio velorio como una fiesta y dejó un mensaje que emocionó a miles

Entre ellas, aprendió a tocar la guitarra desde cero para subir a un escenario por primera vez, descendió 70 metros en rapel hasta el Abismo Anhumas y también realizó un salto en paracaídas.

El mensaje

Pocas horas antes de morir, desde el hospital publicó un video en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó.

"Estoy bien, en paz, feliz. Valió la pena. Todo valió la pena. Tuve una buena vida y eso es todo. Yo gané. Un beso del Buen Sujeto".

Sus palabras fueron compartidas por miles de usuarios, que destacaron la serenidad con la que enfrentó sus últimos días y la decisión de transformar su despedida en un encuentro para celebrar la vida.