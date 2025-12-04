La definición del descenso en Brasil con el Santos de Neymar y el Fortaleza de Palermo

Sport Recife (último con 17 puntos) y Juventude (anteúltimo con 34) ya descendieron en el campeonato y hay cinco equipos que buscarán salvarse de los dos descensos a definirse: el Santos de Neymar, Internacional y el Fortaleza de Martín Palermo, además del Ceará y Vitória.

A una fecha del final y con dos descensos todavía por definirse, hoy la zona baja de la tabla del Brasileirao marcha así: 14º Santos (con 44 puntos), 15º Ceará (con 43 puntos), 16º Fortaleza (con 43 puntos) y en la zona roja el 17º Vitória (con 42 puntos), 18º Inter (con 41 puntos) y los descendidos 19º Juventude (con 34 puntos) y 20º Sport Recife (con 17 puntos).

En la última jornada, Santos enfrentará a Cruzeiro, Ceará se medirá con Palmeiras, Fortaleza visitará a Botafogo, Vitória recibirá a San Pablo e Internacional será local con Bragantino. Una definición con dos grandes como Santos e Internacional y el Fortaleza de Martín Palermo.

El Peixe viene de salir de la zona de descenso gracias a un necesitado 3 a 0 ante Juventude con un hat-trick de Neymar, quien apareció cuando era cuestionado por todos. Sin embargo, la tarea aún no está hecha, le queda un paso más aunque está cerquita del objetivo.