La definición del descenso en Brasil con el Santos de Neymar y el Fortaleza de Palermo

Con Flamengo campeón del Brasilerao, la atención absoluta del campeonato brasilero la tiene la definición del descenso que protagonizan clubes importantes.
Tras ganar su cuarta Copa Libertadores ante Palmeiras, Flamengo volvió a Brasil y se consagró campeón del Brasilerao. Por eso, con el campeón ya conocido, la definición del descenso en la última fecha del campeonato brasilero tendrá la atención absoluta.
Sport Recife (último con 17 puntos) y Juventude (anteúltimo con 34) ya descendieron en el campeonato y hay cinco equipos que buscarán salvarse de los dos descensos a definirse: el Santos de Neymar, Internacional y el Fortaleza de Martín Palermo, además del Ceará y Vitória.
A una fecha del final y con dos descensos todavía por definirse, hoy la zona baja de la tabla del Brasileirao marcha así: 14º Santos (con 44 puntos), 15º Ceará (con 43 puntos), 16º Fortaleza (con 43 puntos) y en la zona roja el 17º Vitória (con 42 puntos), 18º Inter (con 41 puntos) y los descendidos 19º Juventude (con 34 puntos) y 20º Sport Recife (con 17 puntos).
En la última jornada, Santos enfrentará a Cruzeiro, Ceará se medirá con Palmeiras, Fortaleza visitará a Botafogo, Vitória recibirá a San Pablo e Internacional será local con Bragantino. Una definición con dos grandes como Santos e Internacional y el Fortaleza de Martín Palermo.
El Peixe viene de salir de la zona de descenso gracias a un necesitado 3 a 0 ante Juventude con un hat-trick de Neymar, quien apareció cuando era cuestionado por todos. Sin embargo, la tarea aún no está hecha, le queda un paso más aunque está cerquita del objetivo.
comentar