Tragedia en un gimnasio de Brasil: un hombre murió tras sufrir un accidente en un ejercicio

El hombre realizaba un ejercicio de press de banca con barra libre cuando la barra se deslizó de sus manos y cayó sobre su pecho. Tras el fuerte impacto, logró incorporarse y caminar hasta la recepción, pero colapsó poco después y falleció más allá de que el personal del gimnasio y otros usuarios acudieron de inmediato a asistirlo y pidieron ayuda médica.

Montenegro fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA) de Olinda, pero llegó en paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió a las lesiones. Al momento de hacer el ejercicio, la víctima levantaba 30 kilogramos por lado, sumado a los 15 que pesa aproximadamente la barra.

En Brasil, un hombre de 55 años murió después de que una barra se desprendiera mientras entrenaba en un gimnasio y lo golpeara en el pecho. Ronald José Salvador Montenegro fue trasladado de urgencia, pero no sobrevivió. Las cámaras de seguridad registraron el…

El gimnasio, en un comunicado citado por MixVale, expresó su pesar por el fallecimiento y aseguró que su equipo actuó con prontitud, brindando asistencia inmediata y llamando a los servicios de emergencia. Tal como contamos anteriormente, era una persona querida en el establecimiento, ya que entrenaba hacía muchos años en el lugar. La empresa manifestó su disposición para apoyar a la familia y destacó que Montenegro era un cliente habitual y apreciado por la comunidad del gimnasio.

Según familiares citados por el medio local G1 Pernambuco, Montenegro tenía más de 30 años de experiencia en musculación y no había sufrido accidentes previos durante su trayectoria deportiva. En el momento del accidente, se encontraba acompañado por un entrenador personal, quien confirmó que el ejercicio formaba parte de su rutina habitual.

Nacido en Olinda y residente del barrio Jardim Atlântico, también trabajaba como profesional autónomo en el sector de logística. Tenía dos hijos, Milena y Ronald Junior, de 25 y 18 años respectivamente. Familiares y allegados lo describieron como un apasionado del carnaval y de las tradiciones populares, con una vida dedicada a la organización de eventos y la preservación de la cultura local.