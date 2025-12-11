Internacionales |

Brasil: Mil policías allanaron una favela para dar con jefes del Comando Vermelho

En la segunda fase de la Operación Contención, unos mil agentes ocuparon el Complejo do Salgueiro para buscar a líderes del Comando Vermelho, organización con fuerte presencia en Río.

Unos mil agentes de la Policía Militarizada y la Policía Civil de Río de Janeiro ingresaron al Complejo do Salgueiro, en São Gonçalo, en un nuevo operativo contra el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. La acción forma parte de la segunda fase de la llamada Operación Contención, iniciada luego del operativo de fines de octubre que dejó 122 muertos, entre ellos cinco policías.

Movilización de fuerzas especiales en el operativo en Salgueiro, Río de Janeiro.

Los uniformados avanzaron desde la madrugada para cumplir 44 órdenes de detención contra miembros de la banda. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, se registraron intercambios de disparos en distintos accesos, aunque hacia el mediodía no había reportes oficiales sobre fallecidos, heridos o detenidos. El despliegue incluyó 20 vehículos blindados y dos helicópteros.

La Operación Contención se puso en marcha para intentar frenar el avance territorial del grupo, nacido en las cárceles de Río en la década del 70 y hoy con presencia en la mayoría de los estados del país y en regiones limítrofes. En esta etapa, el principal objetivo es Antonio Ilário Ferreira, conocido como “Barricó”, señalado por las fuerzas como jefe de los pistoleros del Comando Vermelho en São Gonçalo.

Ferreira, de 61 años, tenía una condena firme a 27 años en un presidio de máxima seguridad en Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay. En 2019 recibió un beneficio judicial que le permitió salir de la cárcel, y desde entonces permanece prófugo. La Policía lo ubica como figura clave en el manejo de operaciones locales.

Calles bloqueadas y barreras incendiadas

Además de los enfrentamientos aislados, los agentes debieron remover estructuras montadas por grupos narcos en los accesos a las favelas. Algunas de estas barreras habían sido incendiadas para impedir el avance de los vehículos blindados.

La operación continúa bajo supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública, que todavía no confirmó si habrá nuevas etapas durante los próximos días.

