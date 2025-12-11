Brasil: Mil policías allanaron una favela para dar con jefes del Comando Vermelho

OIP Movilización de fuerzas especiales en el operativo en Salgueiro, Río de Janeiro.

Los uniformados avanzaron desde la madrugada para cumplir 44 órdenes de detención contra miembros de la banda. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, se registraron intercambios de disparos en distintos accesos, aunque hacia el mediodía no había reportes oficiales sobre fallecidos, heridos o detenidos. El despliegue incluyó 20 vehículos blindados y dos helicópteros.

La Operación Contención se puso en marcha para intentar frenar el avance territorial del grupo, nacido en las cárceles de Río en la década del 70 y hoy con presencia en la mayoría de los estados del país y en regiones limítrofes. En esta etapa, el principal objetivo es Antonio Ilário Ferreira, conocido como “Barricó”, señalado por las fuerzas como jefe de los pistoleros del Comando Vermelho en São Gonçalo.

Ferreira, de 61 años, tenía una condena firme a 27 años en un presidio de máxima seguridad en Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay. En 2019 recibió un beneficio judicial que le permitió salir de la cárcel, y desde entonces permanece prófugo. La Policía lo ubica como figura clave en el manejo de operaciones locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/93FmGospel/status/1999098253812420696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999098253812420696%7Ctwgr%5Ec8be0c05089c4fdfc60f570aa2fb57887af106c9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fradio93.com.br%2Fnoticias%2Frj%2Fvideo-policias-civil-e-militar-realizam-operacao-contencao-em-sao-goncalo%2F&partner=&hide_thread=false OPERAÇÃO | Mais de 1.000 policiais militares e civis realizam nesta quinta-feira (11) mais uma etapa da 'Operação Contenção', desta vez na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. O objetivo é prender traficantes responsáveis pelo roubo de cargas nas rodovias federais e conter o… pic.twitter.com/9nb6pV3Yi1 — Rádio 93.3FM - RJ (@93FmGospel) December 11, 2025

Calles bloqueadas y barreras incendiadas

Además de los enfrentamientos aislados, los agentes debieron remover estructuras montadas por grupos narcos en los accesos a las favelas. Algunas de estas barreras habían sido incendiadas para impedir el avance de los vehículos blindados.

La operación continúa bajo supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública, que todavía no confirmó si habrá nuevas etapas durante los próximos días.