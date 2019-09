Ni bien terminó la votación, el primer ministro tomó la palabra y lanzó una amenaza a los más de 20 diputados que se rebelaron y se unieron a la oposición: “No quiero elecciones, pero si los diputados votan boicotear un acuerdo y bloquear un brexit sin acuerdo, voy a presentar una moción” para convocar a una elección anticipada el mes próximo.

Johnson aseguró que en esa elección los británicos deberán elegir quién irá a la cumbre de jefes de Estado y gobierno de los países miembros de la Unión Europea (UE) en Bruselas del 17 de octubre y definir el Brexit, antes de la fecha última del 31 de ese mes.

Si va el líder laborista Jeremy Corbyn -argumentó- “"hará lo que la UE quiera"; si va él -continuó- conseguirá “un acuerdo”.

La advertencia del premier desató una lluvia de aplausos y abucheos, que finalmente fueron tapados por los gritos del presidente de la cámara, el conservador John Bercow, y su enardecida intervención.

"Vivimos en una democracia parlamentaria. No tenemos un presidente, tenemos un primer ministro. Esta cámara no da su consentimiento para irse de la UE sin un acuerdo y no hay una mayoría en el país que apoye un Brexit sin acuerdo"”, sentenció Bercow, ganándose el aplauso de la mayoría del pleno.

Este miércoles la Cámara de los Comunes volverá a sesionar para debatir y discutir si frena o no un eventual Brexit sin acuerdo, una opción que Johnson pide mantener abierta.