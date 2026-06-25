Buscan a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

El jugador compartió además una imagen junto a su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, con el objetivo de facilitar la búsqueda. Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero.

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Trejo, de 38 años, actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira y se encontraba en Caracas junto a su equipo, que debía disputar un partido de la copa local frente al Deportivo Miranda Fútbol Club en el estadio Brígido Iriarte.

La tragedia golpeó con fuerza a la región. Los movimientos sísmicos provocaron el colapso de varios edificios y las autoridades venezolanas informaron un saldo preliminar de víctimas fatales y cientos de heridos, aunque advirtieron que las cifras podrían aumentar mientras continúan las tareas de rescate.

El defensor argentino tiene una extensa trayectoria en el fútbol venezolano. Llegó al país en 2016 para jugar en Monagas Sport Club, donde fue capitán y protagonista del primer título en la historia de la institución. También participó de la clasificación del equipo a la Copa Libertadores 2018.

Con el paso de los años, Venezuela se convirtió en un lugar central en su carrera y en su vida personal. Ahora, el futbolista espera novedades sobre su familia mientras los rescatistas continúan trabajando en la zona del derrumbe.