Buscan a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

Por medio de historias de instagram, Lucas Trejo pidió la ayuda de la gente para encontrar a su esposa e hijos. Los desaparecidos se encontraban en La Guaira.
El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa horas de extrema angustia, ya que su esposa y sus dos hijos siguen desaparecidos tras el derrumbe del edificio donde vivían en Playa Grande, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela.
Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron importantes daños en distintas regiones del país, especialmente en Caracas y la costa de La Guaira. Sacudieron el centro y norte del país provocaron el desplome de numerosos edificios en Caracas y la región costera de La Guaira. A raíz del desastre desatado, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia. Además, estimó que habría al menos 32 víctimas fatales y más de 700 heridos, aunque la cifra podría incrementarse con el correr de las horas.Mientras los equipos de emergencia trabajan entre los escombros, Trejo pidió ayuda a través de sus redes sociales para encontrar a sus seres queridos.
“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió el defensor argentino en una historia de Instagram.
El jugador compartió además una imagen junto a su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, con el objetivo de facilitar la búsqueda. Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero.
Trejo, de 38 años, actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira y se encontraba en Caracas junto a su equipo, que debía disputar un partido de la copa local frente al Deportivo Miranda Fútbol Club en el estadio Brígido Iriarte.
La tragedia golpeó con fuerza a la región. Los movimientos sísmicos provocaron el colapso de varios edificios y las autoridades venezolanas informaron un saldo preliminar de víctimas fatales y cientos de heridos, aunque advirtieron que las cifras podrían aumentar mientras continúan las tareas de rescate.
El defensor argentino tiene una extensa trayectoria en el fútbol venezolano. Llegó al país en 2016 para jugar en Monagas Sport Club, donde fue capitán y protagonista del primer título en la historia de la institución. También participó de la clasificación del equipo a la Copa Libertadores 2018.
Con el paso de los años, Venezuela se convirtió en un lugar central en su carrera y en su vida personal. Ahora, el futbolista espera novedades sobre su familia mientras los rescatistas continúan trabajando en la zona del derrumbe.
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