Edificios colapsados, angustia y evacuaciones: así se vivieron los terremotos en Venezuela

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“Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas ‌se han desplomado. Estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, aseguró el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En varios videos se observa a grupos de personas reuniéndose en espacios abiertos mientras intentan comunicarse con familiares y amigos tras el fuerte movimiento telúrico que sorprendió a la población. Las impactantes postales también evidencian la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de réplicas.

El USGS señaló que “es probable que haya un alto número de víctimas” tras los dos terremotos.

Ambos terremotos se encuentran entre los más fuertes que sacudieron Venezuela en más de un siglo. El temblor de San Narciso en 1900 tuvo una magnitud 7,6 y el terremoto de Sucre de 2018, una magnitud de 7,3.