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Edificios colapsados, angustia y evacuaciones: así se vivieron los terremotos en Venezuela

Los sismos, que tuvieron una magnitud de 7,1 y 7,5 grados, sacudieron Caracas y otros estados del país caribeño. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, "es probable que haya un alto número de víctimas".

Los videos y las fotografías que comenzaron a circular en las redes sociales tras los terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles reflejan la magnitud del impacto que tuvo el fenómeno en Caracas y otros estados del país caribeño.

Las imágenes captadas por vecinos y periodistas reflejan momentos de tensión, con edificios moviéndose, lámparas oscilando y personas abandonando oficinas, comercios y viviendas en medio de la angustia. En Caracas, decenas de registros exhiben escenas de pánico en las calles.

El primer sismo tuvo una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el segundo registró una profundidad de 10 kms. y su epicentro se situó a 16 kms. al suroeste de Morón.

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“Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas ‌se han desplomado. Estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, aseguró el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En varios videos se observa a grupos de personas reuniéndose en espacios abiertos mientras intentan comunicarse con familiares y amigos tras el fuerte movimiento telúrico que sorprendió a la población. Las impactantes postales también evidencian la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de réplicas.

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El USGS señaló que “es probable que haya un alto número de víctimas” tras los dos terremotos.

Ambos terremotos se encuentran entre los más fuertes que sacudieron Venezuela en más de un siglo. El temblor de San Narciso en 1900 tuvo una magnitud 7,6 y el terremoto de Sucre de 2018, una magnitud de 7,3.

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