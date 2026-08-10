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Terremoto en Colombia: el Gobierno enviará ayuda humanitaria

El canciller Pablo Quirno manifestó la voluntad del Argentina de colaborar en lo necesario tras la tragedia sufrieron varias ciudades colombianas.

El Gobierno del presidente Javier Milei, a través de su canciller, Pablo Quirno, ofreció ayuda humanitaria a Colombia luego la tragedia provocada por el terremoto que causó la muerte del más de un centenar de personas.

El Ejecutivo se comunicó con funcionarios de la administración de Abelardo De la Espriella, y además de enviarle un saludo a la distancia al pueblo colombiano, Quirno manifestó, vía redes sociales, “la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”.

“Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas”, agregó.

Por eso, “expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados”. “Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”, completó.

El terremoto fue de magnitud 7,4, se dio en el oeste del país y afectó a distintos departamentos del territorio, dejando, al menos, 111 personas fallecidas, 87 heridas y 1.575 viviendas afectadas.

ADEMÁS: Terremoto en Colombia: aumenta a 111 el número de muertos

Por último, el canciller argentino dejó datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia.

Los mismos son: Teléfono +57 601 288 0900/Celular de emergencia +57 316 875 9292/Correo electrónico [email protected]

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