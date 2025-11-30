California: cuatro muertos y 10 heridos por un tiroteo en una fiesta infantil

Los disparos ocurrieron durante una reunión familiar. El teniente de alcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó que se estaba celebrando un cumpleaños infantil dentro de un establecimiento de comidas rápidas.

La investigación sugiere, en principio, que el tiroteo fue un ataque selectivo. Así lo dijo la portavoz de la policía del Condado de San Joaquín, Heather Brent, en declaraciones al diario 'Los Angeles Times'. “Es inconcebible que haya niños pequeños que resulten perjudicados, que haya alguien que haya resultado perjudicado en esto, y nuestros corazones están con esas víctimas, con sus familias y con nuestra comunidad”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTultimahora/status/1994995197621555503&partner=&hide_thread=false Tiroteo masivo en una fiesta infantil en EE.UU.



Varios niños han fallecido en un tiroteo masivo durante una fiesta de cumpleaños en California, numerosos equipos de emergencia se encuentran en el lugar.https://t.co/dkyQP2JCKP pic.twitter.com/dCO9ySZ6gt — RT Última Hora (@RTultimahora) November 30, 2025

“Estoy en contacto con el personal y los funcionarios de seguridad pública para entender exactamente qué sucedió y presionaré para obtener respuestas”, subrayó la vocera.

Hasta el momento, no se informaron de manera oficial los nombres de las víctimas y las fuerzas policiales aún no identificaron al autor de los hechos. El Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, pidió a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente".

Los testigos, por su parte, describieron como posible autor de los disparos a un individuo que apareció solo en el lugar, de 1,68 metros de altura y con pantalones negros, según informes policiales. Un residente de la zona declaró a la cadena ABC que escuchó varias ráfagas de disparos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre la situación, según hizo público la propia oficina del mandatario distrital. “La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está monitoreando esta situación en evolución y coordinando con las autoridades locales”, se puede leer en el mensaje publicado en X.

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron", manifestó ante los medios la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.

De igual manera que el fiscal, la funcionaria solicitó la colaboración ciudadana para detener al autor. "Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto", concluyó.