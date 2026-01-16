Provincia |

Provincia: acuerdan un 3% de aumento en enero para docentes y estatales

También se incluirá el pago de un retroactivo a diciembre con el proporcional del medio aguinaldo, que llevará el aumento al 4,5%. En febrero vuelven a negociar.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó este viernes con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes sindicales de los trabajadores de la administración pública un aumento, por el cual los agentes públicos recibirán en febrero -con los salarios de enero- un incremento del 4,5%.

Según un comunicado del Gobierno de Axel Kicillof, se trata de una “mejora sustancial respecto de su anterior oferta” a los gremios.

La oferta incluye un retroactivo a diciembre con el proporcional del aguinaldo; y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre.

Mientras que el compromiso asumido con los representantes sindicales provinciales es que las negociaciones se reabrirán en febrero próximo.

“Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”, señalaron desde el Gobierno de Kicillof.

“A pesar de eso, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones”, concluyeron.

Las reuniones

En las reuniones virtuales participaron, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo.

También estuvieron, por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

