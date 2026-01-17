Crecen las estafas a jubilados y ya hay más de 70 por día en el AMBA

El modus operandi es siempre similar: los estafadores contactan a las víctimas, se presentan como funcionarios judiciales, policías, empleados bancarios o incluso familiares en apuros y generan un relato de urgencia para obtener dinero o datos confidenciales. En muchos casos, los delincuentes aseguran que un hijo o familiar está detenido o en problemas legales y que para resolver la situación se necesita una suma de dinero en efectivo que debe ser entregada en mano o en un punto de entrega pactado. La maniobra suele ir acompañada de fuerte presión emocional y urgencia para que la víctima actúe sin dudar.

Uno de los casos más resonantes en los últimos días involucró a una pareja de jubilados en el barrio porteño de Palermo, a quienes un estafador intentó cobrarles 40.000 dólares alegando la supuesta detención de un familiar. La víctima, al dudar de la veracidad del relato, se comunicó con la Policía y la intervención permitió frustrar la estafa y detener al sospechoso cuando se presentó a retirar el dinero pactado. El procedimiento contó con coordinación entre la Policía de la Ciudad y la fiscalía actuante, que mantuvo el contacto con el estafador hasta su arresto en flagrancia.

Fuentes policiales y judiciales consultadas sostienen que casos similares se repiten todos los días en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En muchas de las denuncias, la mecánica incluye no sólo llamados telefónicos sino también visitas personales de cómplices que buscan "verificar" el dinero antes de llevárselo, o la entrega de sobres con billetes en plazas y bancos.

Los consejos para evitar estafas a jubilados

Desde la Justicia se recuerda a los damnificados que nunca deben proporcionar datos bancarios, contraseñas, ni retirar dinero por teléfono bajo ninguna promesa o amenaza, y que ante la duda deben cortar la comunicación y consultar inmediatamente con familiares o autoridades competentes.

La proliferación de estas estafas se explica, según los investigadores, por la facilidad con la que los delincuentes obtienen números telefónicos y perfiles vulnerables, así como por la presión que ejercen con argumentos emotivos y técnicos que confunden a las víctimas. Las autoridades también aseguran que en muchos casos los mismos grupos delictivos prueban variantes del cuento del tío, apelando a nuevas excusas como trámites de organismos públicos, supuestas causas judiciales, remanentes de obras sociales o beneficios de jubilación que requieren "actualización urgente".

En el marco de la creciente cantidad de hechos, las fiscalías de la Ciudad y del Conurbano reforzaron las advertencias públicas y comparten recomendaciones para evitar caer en estos fraudes. Entre los consejos más destacados se incluyen: nunca entregar dinero, tarjetas o datos personales a nadie que se comunique telefónicamente sin verificar primero la identidad del interlocutor con un familiar directo o un asesor de confianza. No seguir instrucciones de extraños que generen urgencia o amenaza con consecuencias graves si no se actúa de inmediato. Consultar directamente con la persona mencionada en la supuesta emergencia antes de tomar cualquier decisión o retirar dinero. Cortar la llamada y comunicarse con la comisaría más cercana o el 911 ante cualquier sospecha de estafa.