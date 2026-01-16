EE.UU. alerta sobre posibles peligros en espacios aéreos del Pacífico entre México y Ecuador

Los avisos, conocidos como NOTAM (Notice to Air Missions), recomiendan a las compañías y pilotos extremar las precauciones al operar sobre las zonas marítimas del océano Pacífico, el Golfo de California y varias regiones de información de vuelo que incluyen Panamá, Bogotá y Guayaquil. Estarán vigentes durante 60 días, hasta mediados de marzo de 2026.

La FAA explicó en los comunicados que las actividades militares y las interferencias del GNSS (Global Navigation Satellite System, por sus siglas en inglés) representan un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, desde fases de crucero hasta los momentos críticos de despegue y aterrizaje.

Aunque no detalla específicamente el origen de estas interferencias, la advertencia se produce en un contexto de tensiones militares y geopolíticas en la región. En las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado su presencia y operaciones en el Caribe y alrededor de Sudamérica, tras una operación que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, denominada Operación Resolución absoluta.

La alerta también se da en medio de informes técnicos que señalan el posible uso de sistemas que afectan la señal satelital, lo que podría complicar la navegación de aeronaves civiles en tramos extensos del Pacífico oriental y rutas que conectan Norteamérica con el cono sur.

Organismos aeronáuticos internacionales suelen emitir este tipo de avisos preventivos cuando detectan condiciones que podrían comprometer la seguridad de vuelos comerciales y privados. En este caso, la combinación de actividad militar no reportada con antelación a los controladores civiles y posibles fallas o interferencias en sistemas de posicionamiento han llevado a insistir a las tripulaciones en la necesidad de extremar medidas de seguridad.

Las aerolíneas afectadas deberán monitorear cuidadosamente las condiciones de los NOTAM y coordinar con sus centros de operaciones para mitigar cualquier riesgo. Durante el período de vigencia de estas advertencias, se recomienda a los pilotos reportar inmediatamente cualquier anomalía en los sistemas de navegación o el avistamiento de aeronaves militares sin transpondedores activos al control de tráfico aéreo correspondiente.