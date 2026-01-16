Cómo es la vida de Samanta Farjat a casi 30 años del escándalo del jarrón de Guille Coppola

Tras el escándalo de “la causa del jarrón” y sus reiteradas apariciones en televisión, Samanta decidió dar vuelta la página y se dedicó al periodismo deportivo, manteniendo un perfil mucho más bajo. Y ahora, casi tres décadas después, en tiempos en donde Guillermo, recordado manager de Diego Maradona, por aquellos tiempos de los 90- está por lanzar la segunda temporada de su serie, Samanta es la misma, pero a su vez, otra.

Porque, a través de sus redes sociales, se conoce cómo está hoy, con una hija ya crecida -Macarena tiene 26 años, fruto de su relación con el periodista deportivo Grabriel Anello- y casada hace poco más de cuatro años, con su último amor. "Con Anello tuvo una nena que, lamentablemente, murió durante el parto. "Yo a mi hija no la conocí viva. La pude tener y darle un beso, pero sin vida. Tendría que haberlo hecho. Me quedé dormida por la anestesia y las pastillas que me dieron. Hubiese preferido que nazca ella y morirme yo", contó, en su momento, Farjat.

Y, con el correr de los años, su realidad amorosa dio un giro, también. Porque el 27 de diciembre de 2022, Farjat se casó con William Schlenker, un barrabrava que se encuentra en prisión tras ser condenado a cadena perpetua por el homicidio de Gonzalo Acro, en el marco de una interna de la barrabrava de River. Pero no fue en un penal donde contrajeron matrimonio, como se dijo...

EL PRESENTE DE SAMANTA

Dueña de una belleza que destaca por sus curvas, Samanta decidió apostar a un completo cambio de look. Dejó atrás el morocho con el que se hizo súper conocida para apostar a un rubio que cambió completamente su imagen. Comparte actividades y viajes con su hija y continúa su relación con William.

Por otro lado, Farjat buscó la manera de “borrar su pasado” y pidió que Google deje de vincularla a los enlaces del Caso Coppola, algo que se conoce como “derecho al olvido”. El “derecho al olvido” ya fue sancionado en Europa. “Escuchando a los abogados de Google, nos dimos cuenta de que en España es ley. Y yo soy ciudadana española".

