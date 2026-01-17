Javier Milei estuvo en el Festival de Jesús María y cantó con el Chaqueño Palavecino

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei llegó al anfiteatro José Hernández y cumplió con su promesa de visitar Córdoba, una provincia que fue clave en el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones legislativas nacionales. "Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa", lo recibió el cantante salteño desde las tablas.

Previo al momento musical, Milei tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente", manifestó el libertario, provocando los aplausos de los asistentes. "Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias", agregó.

ssstwitter.com_1768644675284

Enseguida, Milei destacó la importancia cultural del Festival de Jesús María. "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones", afirmó.

El momento más impactante de la noche ocurrió cuando Milei, desde la platea, le hizo un pedido especial al artista: "Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje". Ante la invitación del artista para cantarlo a dúo, el Presidente intentó excusarse y argumentó él es un "amateur" al lado del folklorista. Sin embargo, tras la insistencia del músico, el líder de LLA subió al escenario.

Al final, Milei se animó a entonar el estribillo y el puente del clásico del folklore, recibiendo el visto bueno del Chaqueño: "¡Bien! Aprobado".

Con esta visita a Jesús María, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al Festival, siguiendo los pasos de Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2017). El dirigente peronista estuvo en el escenario, mientras que el fundador del PRO caminó entre la gente y permaneció en la zona de los payadores.

chaqueñoymilei Javier Milei y el saludo con el Chaqueño Palavecino.

El Chaqueño Palavecino pidió por la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

Durante su presentación, el artista salteño reclamó la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, que se encuentra detenido de manera ilegal en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. "Le vamos a pedir a la gente de Venezuela que nos libere ese gendarme que está de hace tiempo, a Nahuel Gallo, que no sabemos nada”, expresó.

“Si están liberando a los demás, manden al nuestro, a nuestro patriota, a nuestro gendarme, por favor”, insistió el Chaqueño desde el escenario.

La madre del efectivo, Griselda Heredia del Valle, contó días atrás el calvario que atraviesa la familia ante la falta de certezas sobre la posible liberación. “Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, comentó en una entrevista televisiva. La mujer calificó de "injusta" la situación y relató el impacto emocional de conocer testimonios de excompañeros de celda sobre las condiciones en El Rodeo I.