Internacionales |

Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y dejó tres heridos en el Sambódromo

El incidente ocurrió al finalizar el desfile de la Serie de Oro cuando un vehículo de la União de Maricá se desvió y embistió a personas ubicadas junto a las vallas.

Una carroza perdió el control y aplastó a tres personas durante el desfile de la Serie de Oro del Carnaval de Río de Janeiro en el Sambódromo Marquês de Sapucaí. El hecho se produjo el domingo, al cierre del recorrido, cuando el vehículo perteneciente a la escuela União de Maricá se desvió y avanzó contra el sector lateral donde se encontraban asistentes y personal de apoyo.

El accidente habría ocurrido en medio de maniobras para no exceder el límite reglamentario de 55 minutos. Tras cruzar la línea de meta, la estructura salió de su eje y golpeó el costado derecho de la pista. Tres personas resultaron heridas y fueron asistidas de inmediato por los equipos sanitarios presentes en el lugar.

ADEMÁS: Violencia en el carnaval de Mercedes: mataron a un joven de 18 años

Según informó el medio brasileño O Globo, una de las víctimas sufrió lesiones leves, mientras que las otras dos debieron ser trasladadas al Hospital Municipal Souza Aguiar. El secretario de Salud de Río de Janeiro, Daniel Soranz, precisó que uno de los afectados, Itamar de Oliveira, de 65 años e integrante del equipo de apoyo de Maricá, presentó una fractura expuesta en ambas piernas. Fue estabilizado y derivado a quirófano.

El momento del accidente en el Carnaval de Río de Janerio

Desastre en el Carnaval de Río de Janeiro se descontroló una car

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, comunicó a través de sus redes sociales que la investigación quedará a cargo de la Policía Civil para determinar responsabilidades. Por su parte, la União de Maricá expresó su solidaridad con el herido y su familia y señaló que la prioridad es su recuperación. El episodio fue registrado por espectadores y por la transmisión oficial del desfile.

ADEMÁS: EE.UU. interceptó otro petrolero en el Índico por violar el bloqueo de crudo

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados