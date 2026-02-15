Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y dejó tres heridos en el Sambódromo

El accidente habría ocurrido en medio de maniobras para no exceder el límite reglamentario de 55 minutos. Tras cruzar la línea de meta, la estructura salió de su eje y golpeó el costado derecho de la pista. Tres personas resultaron heridas y fueron asistidas de inmediato por los equipos sanitarios presentes en el lugar.

Según informó el medio brasileño O Globo, una de las víctimas sufrió lesiones leves, mientras que las otras dos debieron ser trasladadas al Hospital Municipal Souza Aguiar. El secretario de Salud de Río de Janeiro, Daniel Soranz, precisó que uno de los afectados, Itamar de Oliveira, de 65 años e integrante del equipo de apoyo de Maricá, presentó una fractura expuesta en ambas piernas. Fue estabilizado y derivado a quirófano.

El momento del accidente en el Carnaval de Río de Janerio

Desastre en el Carnaval de Río de Janeiro se descontroló una car

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, comunicó a través de sus redes sociales que la investigación quedará a cargo de la Policía Civil para determinar responsabilidades. Por su parte, la União de Maricá expresó su solidaridad con el herido y su familia y señaló que la prioridad es su recuperación. El episodio fue registrado por espectadores y por la transmisión oficial del desfile.