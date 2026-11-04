Según los datos preliminares, su desempeño mejoraba en el Senado y la Cámara de Representantes en comparación con las elecciones de 2024. Los resultados impactarán en la segunda mitad del gobierno de Donald Trump.
Estados Unidos llevó adelante este martes las elecciones de medio término, cuyos resultados marcarán la segunda mitad del mandato de Donald Trump. Los comicios definirán el equilibrio de fuerzas en el Congreso e impactarán también en la Casa Blanca.
A las 23 hora argentina ya habían cerrado los centros de votación en más 40 estados y avanzaba el escrutinio. Entre otros lugares, terminaron de sufragar en Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania y Rhode Island.
Lo mismo ocurrió en Tennessee, Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.
La disputa central enfrentó al Partido Republicano, que actualmente controla ambas cámaras del Congreso, con los demócratas, que buscan recuperar terreno legislativo.
De acuerdo con los datos preliminares, el desempeño de los demócratas mejoraba en ambas cámaras en comparación con los comicios de 2024. Sus candidatos tomaban ventaja incluso en estados como Florida, de perfil republicano.
De acuerdo con el balance provisorio, los demócratas sumaban 45 bancas en el Senado, frente a 36 de los republicanos, mientras que en la Cámara de Representantes registraban 112 escaños contra 65 del oficialismo. Los números todavía estaban lejos de representar una composición definitiva, pero empezaban a delinear el escenario político que enfrentará Trump durante la segunda mitad de su administración.
En ese contexto, el mandatario aseguró que, si los demócratas toman el control del Congreso tras las elecciones de medio término, se convertiría en el "Señor veto". "No sería la primera vez. Tenés un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetás y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cerrás un acuerdo. Me encantaría vetar y vetar", dijo en una entrevista con la cadena CBS.
En estas elecciones de medio término se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Además, se desarrollaron comicios para gobernador en 36 estados, junto con votaciones para legislaturas estatales, autoridades locales y distintas iniciativas sometidas a consulta popular
Los resultados que se conozcan a lo largo de la noche electoral tienen carácter extraoficial. Para ser definitivos, tienen que pasar por los procedimientos de revisión y certificación de cada jurisdicción.
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