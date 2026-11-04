De acuerdo con los datos preliminares, el desempeño de los demócratas mejoraba en ambas cámaras en comparación con los comicios de 2024. Sus candidatos tomaban ventaja incluso en estados como Florida, de perfil republicano.

Los resultados de las elecciones marcarán la segunda mitad del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con el balance provisorio, los demócratas sumaban 45 bancas en el Senado, frente a 36 de los republicanos, mientras que en la Cámara de Representantes registraban 112 escaños contra 65 del oficialismo. Los números todavía estaban lejos de representar una composición definitiva, pero empezaban a delinear el escenario político que enfrentará Trump durante la segunda mitad de su administración.

En ese contexto, el mandatario aseguró que, si los demócratas toman el control del Congreso tras las elecciones de medio término, se convertiría en el "Señor veto". "No sería la primera vez. Tenés un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetás y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cerrás un acuerdo. Me encantaría vetar y vetar", dijo en una entrevista con la cadena CBS.

En estas elecciones de medio término se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Además, se desarrollaron comicios para gobernador en 36 estados, junto con votaciones para legislaturas estatales, autoridades locales y distintas iniciativas sometidas a consulta popular

Los resultados que se conozcan a lo largo de la noche electoral tienen carácter extraoficial. Para ser definitivos, tienen que pasar por los procedimientos de revisión y certificación de cada jurisdicción.