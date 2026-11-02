Siete futbolistas argentinos denuncian una estafa de más de US$ 2 millones en Estados Unidos

La presentación judicial también alcanza a Emiliano Ezequiel Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galletti, que habría invertido US$79.000 y participado en el acercamiento de algunos jugadores al proyecto. A ese reclamo se sumaron otros tres particulares: Héctor Remorini, Pablo Tomás y María Laura Maill, que denunciaron pérdidas por unos US$ 475.000. De esta manera, el monto total reclamado por los distintos damnificados supera los US$ 2,6 millones.

Ezequiel Cerutti, uno de los jugadores que asegura haber sido estafado en Estados Unidos.

La investigación apunta a un grupo de socios comerciales y otras personas vinculadas con la administración del emprendimiento. Entre las firmas mencionadas aparece FPBC LLC, presentada como parte de la estructura utilizada para desarrollar las operaciones inmobiliarias. Los denunciantes sostienen que confiaron sus ahorros a quienes ofrecían encargarse de las compras, las remodelaciones y la posterior explotación de las viviendas.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. El abogado Ignacio Fernández Camillo representa a parte de los damnificados y solicitó distintas medidas para reconstruir el circuito del dinero, determinar el destino de las inversiones y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Entre las medidas solicitadas figuran declaraciones testimoniales, auditorías contables y pedidos de información societaria e impositiva. También se pidió investigar un fideicomiso familiar denominado Plastigones, constituido en abril de 2024, que habría incorporado cuatro propiedades ubicadas en City Bell, La Plata, General Belgrano y Beccar. La fiscalía ya convocó a denunciantes y requirió documentación para avanzar con el expediente.

Por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial y todavía deben ser probadas. La Justicia deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta, cómo se administraron los fondos entregados por los inversores y qué ocurrió con las propiedades adquiridas en Estados Unidos. Mientras tanto, los damnificados buscan recuperar el dinero que aseguran haber perdido en un negocio que prometía ingresos mediante alquileres y terminó convertido en un conflicto millonario.