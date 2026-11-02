Así las cosas, el líder de la Casa Blanca pronosticó que el precio del petróleo "seguirá bajando aún más porque estamos ganando a Irán". "Estamos ganando fácilmente", recalcó sobre el conflicto bélico con Teherán.

En ese contexto, resaltó TAMBIÉN el éxito de su intervención en Venezuela, "la conquista de Venezuela", según sus palabras. "Ganamos la guerra en Venezuela en un solo día y nos llevamos cientos de miles de millones de dólares en petróleo que llegan cada día desde Venezuela", argumentó.

"También tenemos Groenlandia ahora. Queremos dar las gracias a Dinamarca y a Europa por hacerlo posible", añadió.

Por último, Trump se refirió a la reforma impulsada por su administración del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln. "Estamos pensando seriamente cambiarle el nombre por el de Estanque Reflectante Trump. Es broma. Por favor, no informen de esto", concluyó en tono jocoso.