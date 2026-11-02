Lo dijo antes de las elecciones de medio término de este martes. "Son las más importantes de nuestra vida", dijo el presidente estadounidense, que destacó el crecimiento económico del país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó su último acto de campaña antes de las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre para pedir el voto contra los candidatos demócratas, a los que calificó como "extremistas y peligrosos".
"Como saben, hoy es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las 'midterm' más importantes de nuestra vida, creo yo", afirmó el líder republicano durante la inauguración del remozado Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln de Washington.
"El Partido Demócrata ha nombrado a los candidatos más extremistas y peligrosos de la historia estadounidense. Son los candidatos más peligrosos jamás presentados", advirtió antes de criticar a ese espacio por ser "muy corrupto".
Trump reivindicó la buena situación de la economía, porque "el país entero está creciendo aceleradamente". "Estamos creciendo como nunca antes. El petróleo bajó hoy diez dólares, la mayor caída en la historia. No ha habido ningún día en que haya bajado tanto", aseguró en referencia al precio del barril de crudo.
Así las cosas, el líder de la Casa Blanca pronosticó que el precio del petróleo "seguirá bajando aún más porque estamos ganando a Irán". "Estamos ganando fácilmente", recalcó sobre el conflicto bélico con Teherán.
En ese contexto, resaltó TAMBIÉN el éxito de su intervención en Venezuela, "la conquista de Venezuela", según sus palabras. "Ganamos la guerra en Venezuela en un solo día y nos llevamos cientos de miles de millones de dólares en petróleo que llegan cada día desde Venezuela", argumentó.
"También tenemos Groenlandia ahora. Queremos dar las gracias a Dinamarca y a Europa por hacerlo posible", añadió.
Por último, Trump se refirió a la reforma impulsada por su administración del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln. "Estamos pensando seriamente cambiarle el nombre por el de Estanque Reflectante Trump. Es broma. Por favor, no informen de esto", concluyó en tono jocoso.
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