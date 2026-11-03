Después de dos intentos sin éxito por ingresar a la Comisión Municipal, Zaltzberg decidió candidatearse para estar al frente de Aventura. En caso de ganar la elección, se convertirá en el primer alcalde de origen latino de una las ciudades más ricas de Florida, conocida por su mercado inmobiliario de alta gama y por el Aventura Mall, el centro comercial que es una parada habitual para los turistas argentinos.

En una entrevista publicada por el diario La Nación, el dirigente republicano puso reparos con algunas políticas implementadas por la administración de Trump. "Me identifico como un inmigrante y sé lo que representa haber dejado tu país atrás y venir acá y pelearla. Con lo cual, no está bueno que se ataque a ningún tipo de inmigrante. Eso que quede claro", sostuvo.

"Pero, por otro lado, este país le da la bienvenida al que quiera hacer las cosas bien. Eso lo garantizo. Y, lamentablemente, hay muchos que emigran y hacen las cosas mal de entrada", sumó Zaltzberg, que se desempeña como corredor inmobiliario. "Las medidas que toma Trump las hace por una fuerte creencia de que es lo correcto. Igual, creo que podría evitar ciertas confrontaciones", agregó.

Pese a que lleva más de dos décadas instalado en EE.UU, el candidato dijo extrañar el país. "Yo tengo mi corazoncito en la Argentina. Allá el tiempo iba más lento. Acá es una vorágine distinta. Extraño eso y un poco la idiosincracia", reconoció.

Y concluyó sobre la gestión de Javier Milei: "Los funcionarios que se han ido del Gobierno me parece una pena, porque tenía gente excelente y se está aislando. El personaje se comió a la persona".