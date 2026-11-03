El arquero que chocó a Jesús de Miguel tomó una fuerte decisión tras la trágica muerte

El impacto emocional del episodio, los mensajes recibidos en redes sociales y un gesto que busca concretar en privado marcaron las horas posteriores a la tragedia.
La tragedia que sacudió al fútbol español dejó una profunda huella en el vestuario del Andorra. Jesús Owono, protagonista del choque que derivó en la muerte de Jesús de Miguel, atraviesa un momento delicado y busca la manera de acercarse a los seres queridos del delantero.
Según fuente españolas, el arquero quedó muy afectado por el desenlace. Desde el entorno del club remarcaron que nunca quiso lastimar a su rival y describieron lo ocurrido como una acción que salió “terriblemente mal”.
Mientras el atacante permanecía internado en terapia intensiva, Owono siguió de cerca su evolución. Para mantenerse informado, recurrió al delegado y a los integrantes de los servicios médicos de la institución andorrana.
El episodio también tuvo consecuencias fuera de la cancha. Durante el encuentro en el estadio Heliodoro Rodríguez López, algunos hinchas insultaron al arquero y llegaron a gritarle “asesino”, en medio de la conmoción por el estado de salud del futbolista rival.
Frente a la repercusión y los mensajes que recibió en las redes sociales, Owono decidió cerrar su cuenta de Instagram, en una medida que llegó después de los momentos de tensión que vivió tras el partido.
Además, el futbolista tenía previsto contactar personalmente a la familia del delantero o a alguien de su círculo cercano. Su intención era encontrar el momento indicado para dar ese paso.
La idea, según la información difundida, es que ese acercamiento ocurra en privado y antes de cualquier declaración pública sobre lo sucedido, en medio del dolor que atraviesan los allegados del jugador.
De Miguel, de 30 años, murió después de sufrir un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del fuerte impacto durante el partido entre Tenerife y Andorra. El encuentro fue suspendido luego de que los médicos debieran asistirlo en pleno campo de juego.
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