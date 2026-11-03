El arquero que chocó a Jesús de Miguel tomó una fuerte decisión tras la trágica muerte

Frente a la repercusión y los mensajes que recibió en las redes sociales, Owono decidió cerrar su cuenta de Instagram, en una medida que llegó después de los momentos de tensión que vivió tras el partido.

Además, el futbolista tenía previsto contactar personalmente a la familia del delantero o a alguien de su círculo cercano. Su intención era encontrar el momento indicado para dar ese paso.

La idea, según la información difundida, es que ese acercamiento ocurra en privado y antes de cualquier declaración pública sobre lo sucedido, en medio del dolor que atraviesan los allegados del jugador.

De Miguel, de 30 años, murió después de sufrir un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del fuerte impacto durante el partido entre Tenerife y Andorra. El encuentro fue suspendido luego de que los médicos debieran asistirlo en pleno campo de juego.