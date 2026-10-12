Un aviso para los clientes colocado en heladeras vacíos de productos frescos en un supermercado.

La preocupación se extendió a los Países Bajos y Bélgica, donde Ahold Delhaize informó que enfrentaba un problema de seguridad en su red y desconectó algunos sistemas como medida preventiva. Los supermercados Albert Heijn continuaron abiertos, pero su aplicación móvil y el servicio de reparto sufrieron interrupciones, mientras que algunas etiquetas electrónicas de precios mostraban información incorrecta. También se reportaron problemas en establecimientos de Delhaize en Bélgica y Luxemburgo, aunque por ahora no se confirmó que esos incidentes estén vinculados con el ataque ocurrido en Francia.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que la conexión de equipos industriales a redes digitales puede ampliar los riesgos cuando los sistemas no cuentan con las actualizaciones necesarias. El ataque dejó en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras esenciales para conservar y distribuir alimentos, en un contexto en el que los supermercados dependen cada vez más de herramientas de monitoreo remoto.

Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan reconstruir cómo se produjo la intrusión, determinar su alcance y establecer quiénes estuvieron detrás de una operación que generó importantes pérdidas y encendió las alarmas en el sector alimentario europeo.