El ataque afectó a cientos de locales y obligó a descartar productos frescos y congelados. La Fiscalía de París investiga el caso y busca determinar si hubo víctimas en otros países europeos.
Un ciberataque masivo contra supermercados de Francia provocó que numerosos sistemas de refrigeración elevaran su temperatura hasta los 50 grados, lo que generó incendios y obligó a desechar grandes cantidades de alimentos. El episodio ocurrió durante la noche del domingo y afectó a cientos de establecimientos de distintas cadenas. La Fiscalía de París abrió una investigación para identificar a los responsables y establecer la magnitud de los daños, tanto económicos como sanitarios.
Entre las empresas afectadas se encuentran Intermarché y Coopérative U, que confirmaron incidentes en sus sistemas de refrigeración. Según los reportes difundidos por medios franceses, entre 150 y 200 locales de Intermarché sufrieron las consecuencias, mientras que también resultaron perjudicados establecimientos de Coopérative U. Otros informes mencionaron posibles daños en tiendas de Netto y E. Leclerc, además de eventuales incidentes en otras cadenas. En los comercios afectados, la pérdida de frío comprometió productos frescos y congelados que debieron ser descartados para evitar riesgos para los consumidores.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los atacantes habrían activado de forma remota los ciclos de descongelamiento de los equipos frigoríficos, lo que provocó el aumento de la temperatura en las instalaciones. La investigación apunta a sistemas de regulación fabricados por la compañía danesa Danfoss, utilizados por distintas cadenas comerciales. La empresa reconoció incidentes en un número limitado de sistemas y señaló que algunos de los equipos afectados funcionaban con versiones antiguas de firmware, para las que recomendaba actualizar el software o migrar a soluciones más modernas.
La Fiscalía de París encomendó las actuaciones a la Oficina Anticibercriminalidad, que deberá identificar a las víctimas y evaluar las consecuencias del ataque, incluidos los incendios reportados y las pérdidas de mercadería. Además, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ordenó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información. Las autoridades también buscan determinar si otras compañías francesas están expuestas y mantienen contactos con sus pares europeos ante la posibilidad de que el problema no se limite a Francia.
La preocupación se extendió a los Países Bajos y Bélgica, donde Ahold Delhaize informó que enfrentaba un problema de seguridad en su red y desconectó algunos sistemas como medida preventiva. Los supermercados Albert Heijn continuaron abiertos, pero su aplicación móvil y el servicio de reparto sufrieron interrupciones, mientras que algunas etiquetas electrónicas de precios mostraban información incorrecta. También se reportaron problemas en establecimientos de Delhaize en Bélgica y Luxemburgo, aunque por ahora no se confirmó que esos incidentes estén vinculados con el ataque ocurrido en Francia.
Especialistas en ciberseguridad advirtieron que la conexión de equipos industriales a redes digitales puede ampliar los riesgos cuando los sistemas no cuentan con las actualizaciones necesarias. El ataque dejó en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras esenciales para conservar y distribuir alimentos, en un contexto en el que los supermercados dependen cada vez más de herramientas de monitoreo remoto.
Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan reconstruir cómo se produjo la intrusión, determinar su alcance y establecer quiénes estuvieron detrás de una operación que generó importantes pérdidas y encendió las alarmas en el sector alimentario europeo.
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