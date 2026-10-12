Flávio Bolsonaro consiguió el 47% de los votos en la primera vuelta realizada el 4 de octubre pasado y se impuso por dos puntos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a los 80 años busca un cuarto mandato. El resultado dejó planteada una definición ajustada para el 25 de octubre.

Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de cárcel.

Jair Bolsonaro, por su parte, cumple una condena de 27 años de cárcel, dictada en septiembre de 2025, tras ser hallado culpable de un intento de golpe de Estado destinado a impedir la asunción de Lula tras la derrota en las elecciones de 2022. Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario por razones de salud, derivadas de una puñalada que sufrió en 2018 durante la campaña que lo llevó al poder.

El aspirante del PL también adelantó los pasos que tomaría en caso de ganar el balotaje. Primero, indultaría a su padre apenas asuma el cargo, el 5 de enero. Y lugo, buscaría la destitución de Alexandre de Moraes, que instruyó el proceso que derivó en la sentencia del expresidente.