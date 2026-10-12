El candidato del Partido Liberal lleva más de tres meses sin ver al expresidente, que cumple prisión domiciliaria. La restricción fue impuesta por la Justicia, luego de divulgar una carta suya en las redes sociales.
El candidato presidencial Flávio Bolsonaro podrá visitar este martes a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, que se encuentra en prisión domiciliaria tras se declarado culpable por un intento de Golpe de Estado. Lo hará después de que la Corte Suprema de Brasil autorizara la reanudación de los encuentros familiares, cuando restan dos semanas para el balotaje en ese país.
El dirigente del Partido Liberal (PL) lleva más de tres meses sin poder ver a su padre. La restricción fue impuesta el 17 de julio pasado, luego de que el senador divulgara una carta del exjefe de Estado durante una transmisión por redes sociales. Ese acto fue considerado una violación a la prohibición judicial que pesa sobre Jair Bolsonaro de manifestarse públicamente, incluso a través de terceros.
Una vez concluida la sanción de 90 días, el juez Alexandre de Moraes hizo lugar al pedido de la defensa del exmandatario para restablecer el régimen ordinario de visitas, aunque bajo condiciones estrictas. La resolución veda los fines político-electorales y prohíbe difundir manifiestos o declaraciones suyas por cualquier medio.
"Estoy ansioso, son más de tres meses sin poder verlo", reconoció el senador, en la previa del encuentro con su papá, y también cuestionó la decisión de haberlos mantenido alejados. A su criterio, la medida estuvo orientada a "separar a un líder político de quien está compitiendo por la presidencia, y a un padre de un hijo”.
Flávio Bolsonaro consiguió el 47% de los votos en la primera vuelta realizada el 4 de octubre pasado y se impuso por dos puntos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a los 80 años busca un cuarto mandato. El resultado dejó planteada una definición ajustada para el 25 de octubre.
Jair Bolsonaro, por su parte, cumple una condena de 27 años de cárcel, dictada en septiembre de 2025, tras ser hallado culpable de un intento de golpe de Estado destinado a impedir la asunción de Lula tras la derrota en las elecciones de 2022. Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario por razones de salud, derivadas de una puñalada que sufrió en 2018 durante la campaña que lo llevó al poder.
El aspirante del PL también adelantó los pasos que tomaría en caso de ganar el balotaje. Primero, indultaría a su padre apenas asuma el cargo, el 5 de enero. Y lugo, buscaría la destitución de Alexandre de Moraes, que instruyó el proceso que derivó en la sentencia del expresidente.
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