Ciberdelincuentes aseguran haber robado datos de miles de agentes del FBI

“Todos los datos del FBI fueron comprometidos, incluida la información personal identificable y la información sanitaria protegida de empleados actuales y antiguos del FBI, y toda la información de los solicitantes. Aquí tenemos mucho más de lo que decimos”, afirmó el grupo para describir el alcance de la supuesta intrusión. Como demostración de acceso, los atacantes ingresaron al portal FBIjobs.gov y publicaron el mensaje: “Este sitio ha sido incautado por ShinyHunters”.

El portal de empleo posteriormente comenzó a mostrar un aviso que indica que se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento y que volverá a funcionar. Un portavoz del FBI confirmó que la agencia conoce “denuncias sobre actividades no autorizadas que afectan a FBIjobs.gov” y señaló que el caso está bajo investigación, aunque no confirmó la magnitud del ataque ni la autenticidad de todos los archivos que ShinyHunters asegura tener.

Según el grupo, el acceso se habría producido mediante una vulnerabilidad de día cero en PeopleSoft, la plataforma de Oracle utilizada por departamentos de recursos humanos para almacenar información de empleados. ShinyHunters también afirmó que logró acceder a servidores de Amazon Web Services y descargar información desde GovCloud, el espacio de computación en la nube destinado a organismos gubernamentales.

ShinyHunters ya había atribuido a sus operaciones otros ataques contra empresas tecnológicas y de entretenimiento. En abril, el grupo aseguró haber vulnerado servidores en la nube de Rockstar Games, la compañía de videojuegos, y haber obtenido información interna que posteriormente amenazó con divulgar.

En paralelo, el FBI emitió recientemente una alerta sobre Kali365, una plataforma utilizada para realizar campañas de phishing mediante herramientas de inteligencia artificial y técnicas de robo de sesiones. El mecanismo permite secuestrar cuentas de Microsoft 365 sin necesidad de conocer las contraseñas ni interceptar los códigos de autenticación multifactor.

Kali365 apunta principalmente a usuarios de Microsoft y Microsoft 365 y está orientada a ciberdelincuentes con pocos conocimientos técnicos. La plataforma busca obtener tokens OAuth, credenciales digitales que permiten mantener sesiones iniciadas en aplicaciones y servicios en la nube, lo que representa una diferencia frente a las campañas tradicionales centradas exclusivamente en el robo de nombres de usuario y contraseñas.