Delcy Rodríguez se reunió con Trump, mientras María Corina Machado no pudo ingresar a Venezuela

El encuentro se produjo meses después de la captura de Nicolás Maduro y del posterior establecimiento de un gobierno de transición encabezado por Rodríguez. Desde entonces, Caracas y Washington avanzaron en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y en nuevos acuerdos de cooperación.

Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, María Corina Machado volvió a quedar impedida de regresar a Venezuela. La dirigente se encuentra exiliada en Panamá y, según integrantes de su espacio político, este fue su séptimo intento fallido de regresar al país.

María Corina Machado permanece exiliada en Panamá y no pudo concretar su séptimo intento de regresar a Venezuela.

“Sí, intentó volver pero se frustró”, afirmó una fuente del equipo de Machado a la agencia AFP. Desde su entorno no identificaron a los responsables de impedir su ingreso.

Los intentos de María Corina Machado para regresar a Venezuela

Machado había salido de Venezuela en diciembre, después de permanecer durante un período en la clandestinidad. Viajó de manera oculta a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz y, tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Panamá.

Según medios internacionales, los distintos intentos para regresar estuvieron marcados por fallas mecánicas, cancelaciones de último momento y restricciones del espacio aéreo.

Uno de los planes contemplaba un viaje por mar. Aunque las autoridades migratorias habían sellado su pasaporte, el zarpe de la embarcación fue cancelado por supuestos problemas mecánicos.

Luego, Machado intentó abordar vuelos desde Panamá hacia Aruba y Curazao, pero ninguno de los aviones pudo despegar.

De acuerdo con el diario español ABC, la dirigente acumula así siete intentos fallidos de regresar a Venezuela.

La situación se da mientras en Venezuela avanzan negociaciones entre sectores de la oposición y el gobierno interino de Rodríguez, con una agenda que incluye una eventual transición y la realización de nuevas elecciones. Machado no participa de ese diálogo, aunque manifestó que no buscaría impedirlo y que esperaba resultados concretos.

Machado pidió una fecha para las elecciones presidenciales

En los últimos días, la dirigente opositora también respaldó una propuesta del senador republicano estadounidense Bernie Moreno, aliado de Trump, para establecer una fecha para las próximas elecciones presidenciales venezolanas.

A través de X, Machado destacó la necesidad de celebrar elecciones presidenciales libres y sostuvo que una Venezuela democrática sería importante para la estabilidad del hemisferio y para los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos.

La dirigente acompañó su mensaje con la etiqueta #SetTheDate, en referencia al pedido de fijar una fecha para los comicios.

El contraste entre ambos hechos se produjo en un momento de cambios en la relación entre Venezuela y Estados Unidos: mientras Rodríguez avanza en contactos con Washington y organismos internacionales, Machado continúa fuera del país y sin poder concretar su regreso.