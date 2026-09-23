Delcy Rodríguez se reunió con Trump, mientras María Corina Machado no pudo ingresar a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela mantuvo un encuentro con el mandatario estadounidense en Nueva York, mientras la líder opositora intentó volver desde Panamá y no pudo ingresar al país por séptima vez.
La situación política de Venezuela quedó marcada este martes por dos hechos que ocurrieron en paralelo: mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunía en Nueva York con Donald Trump y hablaba de fortalecer la relación entre Caracas y Washington, la dirigente opositora María Corina Machado no pudo concretar su regreso al país.
El encuentro entre Rodríguez y Trump se produjo al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue el primero entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano desde la reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro en 2015.
La reunión se realizó a puertas cerradas, durante una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros por la Semana de Alto Nivel de la ONU. También participaron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.
Según informó Rodríguez, ambos conversaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, además de otros asuntos de interés común.
El encuentro se produjo meses después de la captura de Nicolás Maduro y del posterior establecimiento de un gobierno de transición encabezado por Rodríguez. Desde entonces, Caracas y Washington avanzaron en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y en nuevos acuerdos de cooperación.
Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, María Corina Machado volvió a quedar impedida de regresar a Venezuela. La dirigente se encuentra exiliada en Panamá y, según integrantes de su espacio político, este fue su séptimo intento fallido de regresar al país.
“Sí, intentó volver pero se frustró”, afirmó una fuente del equipo de Machado a la agencia AFP. Desde su entorno no identificaron a los responsables de impedir su ingreso.
Machado había salido de Venezuela en diciembre, después de permanecer durante un período en la clandestinidad. Viajó de manera oculta a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz y, tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Panamá.
Según medios internacionales, los distintos intentos para regresar estuvieron marcados por fallas mecánicas, cancelaciones de último momento y restricciones del espacio aéreo.
Uno de los planes contemplaba un viaje por mar. Aunque las autoridades migratorias habían sellado su pasaporte, el zarpe de la embarcación fue cancelado por supuestos problemas mecánicos.
Luego, Machado intentó abordar vuelos desde Panamá hacia Aruba y Curazao, pero ninguno de los aviones pudo despegar.
De acuerdo con el diario español ABC, la dirigente acumula así siete intentos fallidos de regresar a Venezuela.
La situación se da mientras en Venezuela avanzan negociaciones entre sectores de la oposición y el gobierno interino de Rodríguez, con una agenda que incluye una eventual transición y la realización de nuevas elecciones. Machado no participa de ese diálogo, aunque manifestó que no buscaría impedirlo y que esperaba resultados concretos.
En los últimos días, la dirigente opositora también respaldó una propuesta del senador republicano estadounidense Bernie Moreno, aliado de Trump, para establecer una fecha para las próximas elecciones presidenciales venezolanas.
A través de X, Machado destacó la necesidad de celebrar elecciones presidenciales libres y sostuvo que una Venezuela democrática sería importante para la estabilidad del hemisferio y para los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos.
La dirigente acompañó su mensaje con la etiqueta #SetTheDate, en referencia al pedido de fijar una fecha para los comicios.
El contraste entre ambos hechos se produjo en un momento de cambios en la relación entre Venezuela y Estados Unidos: mientras Rodríguez avanza en contactos con Washington y organismos internacionales, Machado continúa fuera del país y sin poder concretar su regreso.
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