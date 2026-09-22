Milei tuvo un encuentro con Trump, junto a otros presidentes latinoamericanos

"Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes", dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.

Fujimori, recientemente investida presidenta de Perú, dijo a Trump que su país se ha unido al Escudo de las Américas "con gran determinación y entusiasmo" y aplaudió su "liderazgo".

El vicepresidente de Colombia, cuyo presidente, Abelardo de la Espriella, también se ha unido recientemente al Escudo de las Américas, defendió que esta alianza sirve para "preservar las democracias" de la región.

Por su parte, el mandatario paraguayo aplaudió que Estados Unidos arrestara y depusiera a Nicolás Maduro en Venezuela, al tiempo que instó a "trabajar" para lograr la democratización de ese país, así como de Cuba y Nicaragua.

El Presidente Javier Milei participó del evento “Shield of the Americas”, organizado por los Estados Unidos, junto a otros mandatarios del continente americano, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. pic.twitter.com/LH6YV7BcHN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 22, 2026

El Escudo de las Américas es una alianza fundada en marzo en Miami por Trump con líderes conservadores de la región para combatir el narcotráfico, de la que no forman parte países con gobiernos progresistas como México o Brasil, que se oponen a que Estados Unidos realice operativos en su territorio.

Durante su intervención ante la Asamblea General este martes, Trump amenazó con usar la fuerza militar en Latinoamérica si los intereses de Estados Unidos se ven amenazados.

Aunque dijo tener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, apuntó que México es el "epicentro" del narcotráfico e instó a su Gobierno a "recuperar" el control de su territorio.