El premier del Reino Unido ratificó su defensa de la soberanía británica sobre Malvinas

Lo hizo en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Y afirmó que su gestión protegerá los derechos de los territorios británicos de ultramar frente a “cualquier amenaza”. La nota de protesta presentada por la Cancillería argentina.
El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó este martes la posición británica sobre las Islas Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), con un discurso en el que dejó claro que su administración defenderá los derechos de los territorios británicos de ultramar frente a “cualquier amenaza”.
“Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza y desafío a la supremacía de la ley, no sólo de Rusia, sino también de otros, incluso donde amenacen los derechos de los territorios británicos a permanecer británicos, como las Islas Falkland”, afirmó en Nueva York.
Burnham enfatizó los desafíos de seguridad que enfrenta el país y sus aliados; al tiempo que avisó que la actual gestión británica continuará brindando recursos a la defensa, pero aclaró que no busca la confrontación.
Otro de los temas centrales de su elocución ante los líderes mundiales fue el abordaje de la guerra en Ucrania, sobre el cual el primer ministro aseguró que Inglaterra indicó que el objetivo es la “disuasión” del conflicto; y que estará prudente ante “posibles amenazas”.
Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia. A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados”, afirmó.
La mención sobre la disputa por el archipiélago con la Argentina se da en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países, a raíz de la explotación de recursos naturales en las islas del Atlántico Sur. De hecho, el gobierno de Javier Milei presentó este martes una protesta formal contra el Reino Unido.
La Cancillería recalcó que esta nota “de protesta” expresa el “enérgico rechazo” del Ejecutivo argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto a la “pretendida extensión” de licencias de producción de hidrocarburos “offshore”, así como de la “pretendida aprobación” para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.
“La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”, indicó la cartera a cargo de Pablo Quirno.
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