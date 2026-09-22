El premier del Reino Unido ratificó su defensa de la soberanía británica sobre Malvinas

Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia. A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados”, afirmó.

La mención sobre la disputa por el archipiélago con la Argentina se da en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países, a raíz de la explotación de recursos naturales en las islas del Atlántico Sur. De hecho, el gobierno de Javier Milei presentó este martes una protesta formal contra el Reino Unido.

La Cancillería recalcó que esta nota “de protesta” expresa el “enérgico rechazo” del Ejecutivo argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto a la “pretendida extensión” de licencias de producción de hidrocarburos “offshore”, así como de la “pretendida aprobación” para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.

“La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”, indicó la cartera a cargo de Pablo Quirno.