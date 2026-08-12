Colombia vive horas cruciales en la búsqueda de sobrevivientes del terremoto

Los equipos de rescate llevan adelante esa tarea en las zonas más afectadas por el sismo. Más de 230 personas murieron y 3.755 sufrieron heridas por el terremoto. Hay 287 desaparecidos.
A dos días del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el noroeste de Colombia, los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes atrapados bajo los escombros. Los especialistas transitan horas cruciales en esa tarea.
Los operativos se mantienen en las zonas más afectadas por la tragedia, como Pereira, Armenia, Manizales, Cali y el Chocó.
Estados Unidos movilizó a dos equipos de rescatistas para apoyar en las labores de búsqueda, en respuesta a una petición del presidente Abelardo de la Espriella.
Este miércoles 12 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance preliminar del movimiento telúrico. Además de los 239 fallecidos, el terremoto provocó 3.755 heridos, 287 personas desaparecidas, 24.324 familias damnificadas y 14 departamentos afectados.
Ante la magnitud de la tragedia, De la Espriella declaró duelo nacional por tres días. "Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior", indicó el decreto publicado por la Presidencia colombiana.
Asimismo, señaló que "el Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano, manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas".
Esto se produjo después de que el mandatario firmara otro decreto para declarar el "desastre nacional" y establecer, además, la emergencia económica para hacer frente a las consecuencias del seísmo registrado el lunes, con epicentro en San José del Palmar.
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