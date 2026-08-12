Colombia vive horas cruciales en la búsqueda de sobrevivientes del terremoto

Terremoto en Colombia: declararon tres días de duelo nacional

Ante la magnitud de la tragedia, De la Espriella declaró duelo nacional por tres días. "Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior", indicó el decreto publicado por la Presidencia colombiana.

Asimismo, señaló que "el Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano, manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas".

Esto se produjo después de que el mandatario firmara otro decreto para declarar el "desastre nacional" y establecer, además, la emergencia económica para hacer frente a las consecuencias del seísmo registrado el lunes, con epicentro en San José del Palmar.