Hallaron con vida a dos argentinos que estaban desaparecidos tras el sismo en Colombia

Por su parte, Roxana, hermana de Carlos Alberto Ricchetti, había informado que el hombre se encontraba en el barrio La Victoria junto a su pareja en el momento del sismo. Ricchetti vive desde hace 24 años en Colombia y trabaja como periodista en un diario. “Desde el domingo a la noche yo no supe más nada y cuando quise comunicarme el lunes ya no tuve más señal. Lo reporté y en algún momento me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y bien”, contó en diálogo con TN.

Las familias habían perdido el contacto con ambos luego del terremoto, que dejó un saldo de al menos 240 muertos, 1.300 heridos y unas 2.000 personas desaparecidas. En las horas posteriores al sismo, las líneas telefónicas de Colombia permanecieron colapsadas, lo que dificultó la comunicación y llevó a los familiares a pedir ayuda para intentar localizar a los dos argentinos.