Hallaron con vida a dos argentinos que estaban desaparecidos tras el sismo en Colombia

Son Carlos Luis Cáceres, oriundo de San Juan, y Carlos Alberto Ricchetti, de la ciudad de Buenos Aires. Ambos están radicados en una de las zonas más afectadas por el terremoto. El testimonio de sus familiares.
Dos argentinos que permanecían desaparecidos en Colombia tras el terremoto fueron encontrados este martes con vida. Se trata de Carlos Luis Cáceres, oriundo de San Juan, y Carlos Alberto Ricchetti, de la ciudad de Buenos Aires. Ambos viven en el departamento de Risaralda, cuya capital es Pereira, una de las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter.
Cáceres fue reconocido por una vecina mientras caminaba por la calle, luego de que ella viera en redes sociales la búsqueda difundida por la familia del sanjuanino. “Logramos comunicarnos con él, está bien. Una vecina vio la información y se difundió la imagen. Ella lo conoció, lo fue a buscar y sabemos que está en buenas condiciones”, relató su hija, Carla, en declaraciones al Diario de Cuyo.
La joven también contó que su padre debió salir gateando de su vivienda cuando comenzaron los temblores. “Tiene golpes en las piernas y la espalda. Todavía no llegaron rescatistas al lugar, pero no fueron golpes profundos. Él me dijo que no se podía sostener y que tuvo que salir gateando de su casa. El temblor lo agarró en la cama, estaba durmiendo y me dice que no hubo alerta. Salió con lo puesto”, explicó.
Cáceres había vivido durante un tiempo en España y luego regresó a Latinoamérica para radicarse en Colombia. De acuerdo con el testimonio de su hija, tenía previsto regresar en los próximos meses a la Argentina, específicamente a su provincia natal, para reencontrarse con sus seres queridos.
Por su parte, Roxana, hermana de Carlos Alberto Ricchetti, había informado que el hombre se encontraba en el barrio La Victoria junto a su pareja en el momento del sismo. Ricchetti vive desde hace 24 años en Colombia y trabaja como periodista en un diario. “Desde el domingo a la noche yo no supe más nada y cuando quise comunicarme el lunes ya no tuve más señal. Lo reporté y en algún momento me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y bien”, contó en diálogo con TN.
Las familias habían perdido el contacto con ambos luego del terremoto, que dejó un saldo de al menos 240 muertos, 1.300 heridos y unas 2.000 personas desaparecidas. En las horas posteriores al sismo, las líneas telefónicas de Colombia permanecieron colapsadas, lo que dificultó la comunicación y llevó a los familiares a pedir ayuda para intentar localizar a los dos argentinos.
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