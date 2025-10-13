Cómo fue el reencuentro de los argentinos liberados por Hamás con sus familiares

Los restos del argentino Lior Rudaeff, asesinado durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y fue trasladado a Gaza, todavía no fueron entregados. A pesar de que se aguarda que Hamas entregue los cuerpos de los 28 rehenes muertos como parte del acuerdo con Israel, sólo cuatro fueron devueltos este lunes.

Embed

En pleno operativo de la Cruz Roja, se conoció una primera foto de los hermanos Cunio tomada antes de su liberación, cuando los jóvenes se comunicaron por videollamada con su mamá, Silvia Cunio, desde Gaza. Mientras en Tel Aviv las noticias se centraban en la primera tanda de rehenes liberados, un llamado inesperado conmovió a la madre de los jóvenes de 28 y 34 años, secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás al kibutz Nir Oz.

“No escuché nada, pero los vi, y eso fue suficiente para sentir una felicidad descomunal”, contó la mujer al sitio israelí Walla, emocionada, al confirmar que había podido ver a sus hijos por primera vez en casi dos años. “Los veo perfectamente bien, pensé que estarían peor”, agregó la mujer. “Es imposible describir todo lo que estoy viviendo. Ya estoy esperando para darles el abrazo y el beso más grandes del mundo”, dijo Silvia.

Ruthy Cunio, tía de los rehenes liberados, también habló de la inesperada llamada. “Estamos muy bien, muy contentos, esperando, esperando”, contó y agregó que Esther, la abuela de la familia que también estuvo a punto de ser secuestrada ese día, pero una referencia a Lionel Messi logró frenar a los terroristas, los estaba esperando ansiosa.

Según informó la Radio del Ejército de Israel, integrantes de Hamás devolvieron sus teléfonos a Ariel y David para que pudieran llamar a su madre.

Luego se conoció un video del momento de la liberación de los hermanos Cunio, en los que se veía animados, y más tarde, otro del reencuentro con su familia, entre llantos y abrazos.

Embed After all they’ve been through the Cunio brothers made mischief when reuniting with loved ones. A jump scare following a hellish nightmare. What resilience. Seeing Ariel reunite with Arbel who was also held hostage is a truly beautiful thing.



Love wins.pic.twitter.com/1XJhCjhUPk — Heidi Bachram (@HeidiBachram) October 13, 2025

El secuestro de los hermanos y su familia

El secuestro de los Cunio tuvo lugar en la madrugada del 7 de octubre de 2023, en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel. De los veinte miembros reunidos esa noche, ocho fueron secuestrados. Con el paso de los meses, algunos lograron volver a salvo en distintas tandas de liberación, hasta este lunes, cuando David y Ariel Cunio volvieron a Israel.

Sharon Cunio, la mujer de David, había sido liberada con sus mellizas Emma y Yuli en noviembre de 2023, cuando las niñas tenían tres años. En el caso de la novia de Ariel, Arbel Yehud, ella volvió a Israel en enero este año tras pasar casi 500 días secuestrada.