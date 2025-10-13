Hamas entregó los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos

Las FDI detallaron que el CICR ha entregado a las autoridades israelíes los restos mortales primero de dos de los rehenes y luego de otros dos.

Los dos primeros cuerpos fueron trasladados por los equipos humanitarios desde el sur del enclave hasta el punto de encuentro con los militares. Poco después, la autoridad castrense ha confirmado que los otros dos cuerpos han sido a los equipos del CICR.

Las autoridades israelíes celebraron un breve acto con un rabino militar dentro de la Franja de Gaza una vez inspeccionados los cuatro ataúdes, envueltos con banderas israelíes. Durante el acto se leyó un capítulo del Libro de los Salmos.

image

Después los cuerpos entraron en suelo israelí y fueron escoltados por la Policía hasta el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Tel Aviv, donde serán examinados para confirmar sus identidades. "Las FDI piden proceder con cautela y esperar a la identificación oficial, que se notificará primero a las familias de los civiles secuestrados", apuntó.

"Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos", ha señalado el Ejército en un comunicado en el que se refiere a los 24 cuerpos de israelíes que seguirían en el territorio gazatí.

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamas, detallaron que los cuatro cuerpos sin vida que entregaría a lo largo de la jornada serían los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre de 2023.

Acusan a Hamás por incumplir en acuerdo

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha acusado este lunes a Hamás de incumplir el acuerdo formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al haber confirmado solo la entrega de cuatro cuerpos de los 28 que todavía permanecen bajo su poder.

"El anuncio de Hamas sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos", ha dicho el ministro en su cuenta de X, desde donde ha advertido de "cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia".