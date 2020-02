Apenas dos días después de que estallara el brote en suelo italiano, las autoridades españolas confirmaron los sucesivos contagios de dos personas cercanas a una pareja de turistas italianos -también infectados- que se encontraban en la isla canaria de Tenerife, de una italiana residente en Barcelona, un hombre en Castellón, y un joven de 24 años en Madrid.

El número de contagios registrados en España se disparó y saltó a la Península, ya que hasta el domingo sólo se habían registrado dos casos: el de un británico en Palma de Mallorca, islas Baleares, y un alemán en La Gomera, islas Canarias, y en ambos casos habían recibido el alta. Además, cerca de mil personas permanecían confinadas en un hotel del sur de la isla canaria de Tenerife, después de que el lunes se confirmara el diagnóstico de un médico italiano de Lombardía -que se encontraba de viaje de turismo- y ayer el de su esposa.

En Barcelona, por su parte, se registró el primer caso de infección del virus COVID-19 en la Península: Se trata de una joven italiana de 36 años, en tanto que otras 25 se encontraban aisladas en sus domicilios bajo observación.

Al cierre de esta edición, España no había activado ninguna alerta nacional, pero las autoridades sanitarias recomendaron no viajar a zonas de riesgo, a las que se incluyeron, además de China, Japón, Irán, Corea del Sur, Singapur y cuatro regiones del norte de Italia.

"No está prohibido, pero si no es imprescindible mejor no ir", dijo el ministro de Salud español, Salvador Illa, tras una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), que coordina la evolución de la epidemia de coronavirus.

Illia señaló que los casos diagnosticados son "importados" de Italia, ya que "no hay acreditada por el momento ninguna transmisión del virus en España". El responsable de sanidad hizo estas declaraciones antes de que se confirmaran los últimos contagios en Madrid y Castellón -y los últimos dos de Tenerife-, aunque ambos pacientes también habían viajado al país vecino.

La mujer ingresada en Barcelona, con síntomas leves, estuvo en Italia "entre el 12 y el 22 de febrero en la zona de Bergamo y Milán", y a su regreso "acudió al Hospital Clinic el día 24", según explicó el Secretario de Salud Pública del gobierno catalán, Joan Guix, en conferencia de prensa. Ese fue el primer positivo de COVID -19 en Cataluña y la Península, pero en pocas horas se fueron confirmando los otros casos, el último el joven de Madrid que se encuentra en "buen estado", e iba ser trasladado al Hospital Carlos III de la capital.

En tanto, al menos 25 personas, que estuvieron en contacto con la mujer de 36 años diagnosticada en Barcelona, permanecerán en aislamiento domiciliario y bajo control médico durante 14 días.