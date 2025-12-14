José Antonio Kast y Jeannette Jara votaron en Chile: de "respetar los resultados" al lazo con la Argentina

Los candidatos presidenciales emitieron su sufragio. Kast se refirió a cómo será el vínculo con Javier Milei en caso de asumir la presidencia. "Espero que los resultados sean debidamente resultados", expresó Jara.
El referente de la derecha chilena, José Antonio Kast, y la candidata oficialista Jeannette Jara, que se impuso en la primera vuelta, definen este domingo al próximo presidente del país trasandino. Después de votar, ambos postulantes se refirieron a la jornada electoral, a la espera de los resultados de los primeros resultados.
Respaldado por la oposición, Kast votó en el Colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, en las afueras de Santiago. Ante la prensa, se mostró confiado en su posible victoria, aunque fue cauteloso. "Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total", aseguró, y aclaró que esto sería "en caso de ser electo".
Al ser consultado sobre el futuro vínculo con la Argentina, Kast remarcó: "Vamos a tener las mejores relaciones, yo conozco al presidente Milei".
Jara, por su parte, votó en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, tras caminar desde la casa de su madre. Ante las consultas de los periodistas, aprovechó para pedir que los resultados de la segunda vuelta presidencial sean "respetados debidamente y como corresponde".
La postulante oficialista también se refirió a la denuncia presentada por su comando de campaña en relación con mensajes supuestamente emitidos por una empresa de gas, llamando a votar por Kast, y calificó la situación como "un problema".
Respecto a la explicación de la compañía, que aludió a un "acceso no autorizado" a su sistema de notificaciones, la candidata agregó: "Hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió, la empresa tiene una versión. Yo creo que si es efectiva, es bueno que inicie acciones legales pertinentes".
Más temprano, el presidente chileno Gabriel Boric elogió la efectividad del sistema electoral del país, que pretende presentar los resultados en torno a las 19 horas local, apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.
"En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile", subrayó en declaraciones a los medios luego de ejercer el voto este domingo.
"Hoy, por última vez como presidente de la República, he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo. También debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica", concluyó.
comentar