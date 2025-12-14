José Antonio Kast y Jeannette Jara votaron en Chile: de "respetar los resultados" al lazo con la Argentina

Respaldado por la oposición, Kast votó en el Colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, en las afueras de Santiago. Ante la prensa, se mostró confiado en su posible victoria, aunque fue cauteloso. "Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total", aseguró, y aclaró que esto sería "en caso de ser electo".

Al ser consultado sobre el futuro vínculo con la Argentina, Kast remarcó: "Vamos a tener las mejores relaciones, yo conozco al presidente Milei".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/joseantoniokast/status/2000233545378517180&partner=&hide_thread=false La campaña terminó.

Los politicos dejamos de hablar.

Hoy es hora de la ciudadanía, para que se exprese con libertad y fuerza.



Viva Chile! pic.twitter.com/CIcrHjvOVK — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) December 14, 2025

Jara, por su parte, votó en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, tras caminar desde la casa de su madre. Ante las consultas de los periodistas, aprovechó para pedir que los resultados de la segunda vuelta presidencial sean "respetados debidamente y como corresponde".

La postulante oficialista también se refirió a la denuncia presentada por su comando de campaña en relación con mensajes supuestamente emitidos por una empresa de gas, llamando a votar por Kast, y calificó la situación como "un problema".

Respecto a la explicación de la compañía, que aludió a un "acceso no autorizado" a su sistema de notificaciones, la candidata agregó: "Hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió, la empresa tiene una versión. Yo creo que si es efectiva, es bueno que inicie acciones legales pertinentes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jeannette_jara/status/2000189761852477705&partner=&hide_thread=false Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias.



Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la… pic.twitter.com/tVBdxtzIuE — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Gabriel Boric: "Nuestro sistema electoral es un ejemplo"

Más temprano, el presidente chileno Gabriel Boric elogió la efectividad del sistema electoral del país, que pretende presentar los resultados en torno a las 19 horas local, apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

"En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile", subrayó en declaraciones a los medios luego de ejercer el voto este domingo.

"Hoy, por última vez como presidente de la República, he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo. También debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica", concluyó.