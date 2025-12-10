Fútbol |

Se jugó la segunda fecha de la Messi Cup: River perdió con Manchester City

El Millonario cayó por 2 a 1 ante los Citizens por la segunda jornada del torneo juvenil Sub-16 y complicó su continuidad en el certamen.

Este miércoles se jugó la segunda jornada de la Messi Cup, el torneo juvenil Sub-16 creado por el capitán de la Selección Argentina que se está disputando en Miami, Estados Unidos. Con Messi presente, River perdió 2 a 1 Manchester City y ahora está obligado a ganarle al Inter de Italia para avanzar a las semifinales del torneo.

El club de Núñez comenzó ganando con un tanto de Felipe López, pero Xavier Parker (de tiro libre) y Archie Thornton con dos golazos en una ráfaga de ocho minutos dieron vuelta la historia para los Citizens. Con este resultado, el Millonario se jugará la clasificación a semifinales este jueves frente al Inter de Italia.

Embed

En la Zona B, Manchester City, que ya está clasificado, lidera con seis puntos y lo siguen Barcelona (4), River (1) e Inter (0). En la última jornada, el Millonario necesita ganarle al conjunto italiano y que el Barsa caiga ante el City para poder empatar al club español en la tabla y pasar por diferencia de gol.

Por la Zona A, Chelsea es puntero con cuatro puntos, Inter Miami y Atlético Madrid son escoltas con tres y completa Newell's con una unidad, que consiguió este miércoles en el empate 3 a 3 con el club de Londres. Hoy también el equipo de España superó por 1 a 0 al conjunto local. ¿Qué necesita la Lepra para avanzar a semifinales? Ganarle a Atlético Madrid en la última jornada y que Chelsea supere a Inter Miami.

