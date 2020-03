"La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo, así que sabemos que si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie", explicó el mandatario desde la Casa Blanca, quien precisó que el tratamiento ya fue aprobado por la Food and Drug Administration (FDA).

Y agregó: "Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga ha demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato".

"Queremos hacerlo implementando un ensayo clínico extendido y pragmático para obtener informaciones y responder a todas las interrogantes que se plantean", dijo el director de la FDA, Stephen Hahn.

Mientras tanto, funcionarios de Salud de Estados Unidos aseguran que el desarrollo y distribución de una vacuna podría demorar entre un año y un año y medio.

Por otra parte, en contraste con afirmaciones brindadas por distintos científicos, la Organización Mundial de la Salud afirmó que "no hay pruebas" de que el medicamento sea eficaz en el tratamiento del coronavirus.

