Crece la expectativa por la posible liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

En las grabaciones se escuchan a otros internos decir a sus familiares que Gallo fue excarcelado, lo que generó inmediata repercusión y expectativa en la Argentina.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre la liberación de Gallo; la información proviene sólo de las versiones y videos que circulan desde el penal.

La difusión de estos clips ocurre en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras la aprobación de una Ley de Amnistía, En las últimas semanas y meses se registraron decenas de liberaciones de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, algunas de las cuales fueron ratificadas por organismos internacionales y ONG.

Por distintas vías, Argentina pidió la liberación y retorno del gendarme Nahuel Gallo. Nahuel Gallo se encuentra detenido desde hace más de un año en Venezuela.

La familia de Gallo y el Gobierno argentino habían mantenido reclamos constantes por su liberación durante más de un año.

El último jueves, María Alexandra Gómez aseguró que le “volvió el alma al cuerpo” tras recibir la llamada de su esposo, Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en Venezuela, luego de más de un año y medio. “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes”, expresó Gómez en un mensaje que difundió por la red social X.

Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes.



Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA

Asimismo, en el citado escrito que acompañó con una foto de ella con Nahuel y el hijo de ambos, añadió: “Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA”.

El gendarme argentino estaba cumpliendo una huelga de hambre, en reclamo de su liberación, según revelaron desde el interior de la cárcel El Rodeo 1, en Caracas, donde está alojado desde finales de 2024, en condición de secuestrado, sin asistencia legal ni consular.