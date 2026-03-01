En plena ofensiva, Donald Trump se mostró dispuesto al diálogo con Irán

"Quieren hablar y he accedido a hacerlo; así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes. Deberían de haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado", afirmó el mandatario norteamericano desde su mansión de Mar-a-Lago en una entrevista periodística.

Acerca de cuándo serían esas conversaciones, si hoy o mañana, Trump no quiso brindar detalles. "No puedo decirle eso", respondió antes de recordar que algunos de los iraníes que participaron en las últimas negociaciones murieron en los bombardeos estadounidenses e israelíes.

"La mayoría de esa gente ya no está. Algunos de los que estábamos tratando ya no están porque ha sido grande. Ha sido un gran golpe", destacó. "Deberían de haberlo hecho antes. Se pasaron de listos", insistió.

ofensivatrump1 La ofensiva lanzada por EE.UU. e Israel provocó la muerte del ayatola Alí Jamenei.

Hasta ahora, según datos brindados por el presidente estadounidense, la ofensiva conjunta con Israel provocó la muerte de, al menos, 48 dirigentes iraníes. "Lleva 47 años así. Nadie puede creerse el éxito que estamos consiguiendo; 48 dirigentes ya no están. La operación avanza rápidamente", comentó.

Trump fue consultado también por la duración de la campaña de bombardeos iniciada el sábado y por si afectará a la voluntad de la oposición interna para derrocar al gobierno iraní. "Tengo que estudiar la situación cuando pase. No se puede contestar a esa pregunta", argumentó. Sin embargo, expresó su confianza en que habrá un levantamiento contra la República Islámica que tendrá éxito y mencionó las celebraciones en las calles de Irán y el apoyo de los emigrados en ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

De este modo, manifestó su satisfacción por la reacción del pueblo iraní. "Saben que es muy peligroso. Saben que les he dicho que se queden todos en sus lugares. Creo que es un lugar muy peligroso ahora mismo", indicó. "La gente está gritando en las calles con alegría, pero al mismo tiempo están cayendo muchas bombas", agregó.

A nivel interno, Trump aseguró que el ataque a Irán no afectará a las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre y recordó los éxitos económicos de su gestión. "Tenemos la mejor economía que haya tendido nunca el país. No se escucha más, porque personas como usted no escribe sobre ello adecuadamente, pero la economía está para salirse por el tejado y en algunos casos ya lo hizo", resaltó.