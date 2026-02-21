Ordenan la liberación de 379 presos políticos en Venezuela

El anuncio sobre la liberación de los 379 presos políticos fue realizado por el parlamentario Jorge Arreaza, encargado de verificar el proceso impulsado por el gobierno interino.

Datos de la ONG Foro Penal indican que antes de este anuncio permanecían encarcelados casi 650 presos políticos, a pesar de que la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez ya había otorgado libertad condicional a otros 448 opositores luego de la captura de Maduro en una incursión estadounidense a principios de enero.

Pese al avance administrativo, expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Delcy Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos, como militares implicados en actividades “terroristas” pueden quedar fuera. Dentro de esa ecuación podría quedar el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Nahuel Gallo, en una de las últimas fotos que se conocieron. El gendarme ya lleva 419 días privado de su libertad. Nahuel Gallo permanece detenido desde hace más de un año en Venezuela.

Venezuela: qué dijo Delcy Rodríguez tras aprobarse la Ley de Amnistía

La presidenta interina defendió la importancia de la norma y la presentó como un paso hacia la reconciliación nacional, instando al pueblo venezolano a "romper con el ciclo de odio y violencia política" al que asistió el país durante las últimas décadas para "avanzar desde la divergencia".

"Anoche recibí del Parlamento venezolano la Ley de Amnistía, una ley que es muy importante. ¿Por qué? Es para el Gobierno nacional. Cero odio. Tenemos que romper un ciclo del odio que llevó a Venezuela situaciones muy peligrosas, como la que vivimos el 3 de enero de este año", expresó en una comparecencia pública.

En la misma línea, Rodríguez insistió en la necesidad de "romper con ese ciclo de la antipolítica" que dio alas "al odio, el extremismo y el fascismo", así como a "violencia política (y) crímenes de odio". "Debe acabarse con eso", reiteró al tiempo, que dio su reconocimiento "a las víctimas de todo este periodo de violencia política de 1999 hasta el año 2025".

"Porque las víctimas han mostrado desprendimiento para el perdón. Pero nosotros tenemos que avanzar, no podemos quedarnos atascados en el odio y en la confrontación", agregó antes de evocar la idea de un "proyecto nacional" hacia el que "avanzar" pese a las "divergencias y diferencias" aún existentes.