Durante un mitin de campaña celebrado en el estado de Carolina del Norte, Trump sostuvo que la Administración Biden ya no sabe qué hacer para salir de la situación en la que se encuentra actualmente en relación al conflicto ucraniano. "Simplemente no saben qué se puede hacer, porque Ucrania ya no existe, ya no es Ucrania. Nunca se podrán restaurar esas ciudades y resucitar a los muertos, tantos muertos", subrayó.

Al mismo tiempo, aseguró que la situación empeorará aún más y que cualquier acuerdo, incluso "el peor", habría sido mejor para el régimen de Kiev que lo que está pasando ahora. "Kamala [Harris, candidata demócrata y actual vicepresidenta de EE.UU.] ni siquiera sabe lo que está haciendo. ¡Morirán aún más personas! ¡Aún más ciudades serán destruidas!", vaticinó el exmandatario republicano.

Además, Trump expresó que se podría haber llegado a un acuerdo si Estados Unidos tuviera "un presidente competente en lugar del presidente que azuzó todo".

Joe "Biden y Kamala permitieron que esto sucediera alimentando a [Vladímir] Zelenski con dinero y municiones como ningún país había visto hacer antes. Cada vez que [Zelenski] venía a nuestro país, se iba con 60.000 millones [de dólares]", criticó Trump, agregando que el líder del régimen ucraniano es probablemente "el mejor vendedor " del mundo.

Cabe recordar que el mandato del presidente Volodimir Zelenski venciò el 20 de mayo pasado, pero que él mismo lo prolongó en virtud del estado de guerra que atraviesa su país.

Ucrania usa muchachos pequeños y ancianos para la guerra

"Pero ahora Ucrania se está quedando sin soldados, están utilizando a muchachos pequeños y ancianos, porque sus soldados están muriendo", aseveró, añadiendo que, pese a ello, la Administación Biden sigue proporcionando "miles de millones de dólares a un hombre que se niega a llegar a un acuerdo".

"No estarán satisfechos hasta que envíen a chicos estadounidenses a Ucrania. Y eso es lo que están intentando hacer", enfatizó, insistiendo en que planea hacer todo lo posible para evitar que estadounidenses encuentren la muerte "en algún lugar en el extranjero".